习近平:40年来中国GDP年均实际增长9.5%

国家主席习近平在庆祝改革开放40周年大会上表示，建立中国共产党、成立中华人民共和国、推进改革开放和中国特色社会主义事业，是五四运动以来中国发生的三大历史性事件，是近代以来实现中华民族伟大复兴的三大里程碑。
习近平指出，40年来，始终坚持以经济建设为中心，不断解放和发展社会生产力，中国国内生产总值由3679亿元(人民币·下同）增长到2017年的82.7万亿元，年均实际增长9.5%，远高于同期世界经济2.9%左右的年均增速。
国内生产总值占世界生产总值的比重，由改革开放之初的1.8%上升到15.2%，多年来对世界经济增长贡献率超过30%。中国货物进出口总额从206亿美元，增长到超过4万亿美元，累计使用外商直接投资超过2万亿美元，对外投资总额达到1.9万亿美元。
习近平称，中国主要农产品产量跃居世界前列，建立了全世界最完整的现代工业体系，科技创新和重大工程捷报频传。现在，中国是世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国，中国外汇储备连续多年位居世界第一，中国人民在富起来、强起来的征程上迈出了决定性的步伐。（信报）
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