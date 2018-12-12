孟晚舟获释现场落泪 华为第一时间发布官方声明

12月12日，据新浪网消息，华为发布官方声明称，我们的CFO孟晚舟近期在被加拿大当局代表美国政府暂时扣留之后，今天法庭做出判决，同意保释。我们相信加拿大和美国的法律体系后续会给出公正的结论。
华为表示，正如我们一直强调的，华为遵守业务所在国的所有适用法律法规，包括联合国、美国和欧盟适用的出口管制和制裁法律法规。我们期待美国和加拿大政府能及时、公正地结束这一事件。
加拿大日前应美国要求逮捕了华为高管孟晚舟，经历了三次听证会后，孟晚舟终于获得保释。
据加拿大《多伦多星报》记者（Michael Mui）透露，孟晚舟获得保释后，向他的丈夫微笑和点头。她还擦去了眼中的泪水。
加拿大法官在声明中表示，逮捕孟女士是基于美国的要求，但是美国方面尚未对孟女士正式提出引渡要求。法官给美国提出的向加拿大提出引渡要求的期限是60天。考虑到孟女士在中国和其他地方都没有刑事犯罪记录，以及目前存在健康问题，加上她本人目前愿意居住在温哥华等诸多情况，决定同意她保释。
孟晚舟是华为创始人任正非之女，任华为副董事长、首席财务官（CFO）。华为是中国电信巨头。
孟晚舟毕业于华中理工大学，硕士学历，于1993年加入华为，历任公司国际会计部总监、华为香港公司首席财务官、账务管理部总裁，于2018年3月底接任华为副董事长，外界将之视为孟晚舟正式接班的信号。
此前，孟晚舟于当地时间12月1日因华为涉嫌违反美国对伊朗的出口禁令而被逮捕。 对此，华为曾发声明强调，华为遵守业务所在国的所有适用法律法规，包括联合国、美国和欧盟适用的出口管制和制裁法律法规。 （多维新闻）
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