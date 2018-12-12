孟晚舟获释现场落泪 华为第一时间发布官方声明

12 月 12 日，据新浪网消息，华为发布官方声明称，我们的 CFO 孟晚舟近期在被加拿大当局代表美国政府暂时扣留之后，今天法庭做出判决，同意保释。我们相信加拿大和美国的法律体系后续会给出公正的结论。





华为表示，正如我们一直强调的，华为遵守业务所在国的所有适用法律法规，包括联合国、美国和欧盟适用的出口管制和制裁法律法规。我们期待美国和加拿大政府能及时、公正地结束这一事件。





加拿大日前应美国要求逮捕了华为高管孟晚舟，经历了三次听证会后，孟晚舟终于获得保释。





据加拿大《多伦多星报》记者（ Michael Mui ）透露，孟晚舟获得保释后，向他的丈夫微笑和点头。她还擦去了眼中的泪水。





据中国央视报道，孟晚舟女士获得保释的条件包括：她丈夫和几位认识多年的朋友和邻居作为担保人，分别提供担保金。孟女士的保释金总额是

1,000

万加元（

1

加元约合

0.7468

美元），包括房产和现金。同时，她要接受电子监控，并交出护照。除非紧急情况就医或出庭，否则不得离开居所。法庭传唤时应该到庭等。





加拿大法官在声明中表示，逮捕孟女士是基于美国的要求，但是美国方面尚未对孟女士正式提出引渡要求。法官给美国提出的向加拿大提出引渡要求的期限是

60

天。考虑到孟女士在中国和其他地方都没有刑事犯罪记录，以及目前存在健康问题，加上她本人目前愿意居住在温哥华等诸多情况，决定同意她保释。





孟晚舟是华为创始人任正非之女，任华为副董事长、首席财务官（

CFO

）。华为是中国电信巨头。





孟晚舟毕业于华中理工大学，硕士学历，于

1993

年加入华为，历任公司国际会计部总监、华为香港公司首席财务官、账务管理部总裁，于

2018

年

3

月底接任华为副董事长，外界将之视为孟晚舟正式接班的信号。





此前，孟晚舟于当地时间

12

月

1

日因华为涉嫌违反美国对伊朗的出口禁令而被逮捕。

对此，华为曾发声明强调，华为遵守业务所在国的所有适用法律法规，包括联合国、美国和欧盟适用的出口管制和制裁法律法规。

（多维新闻）

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