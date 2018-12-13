马来西亚高官哭穷拒报资产 网友：把民众当傻子

是“两袖清风”，还是有意“哭穷”？近日，马来西亚反腐败委员会对国家高层的资产调查工作进展不顺，数十名高级政客迟迟不愿上报资产数额。其中，两名部长级官员竟高呼“生活贫穷”、实在“没钱上报”，引发国内舆论广泛质疑。
据马来西亚《星报》11日报道，马来西亚国家统一和社会福利部长瓦塔慕迪对外宣称，自己没有任何资产可以上报。作为一位印度裔出身的律师、社会权益人士和政府官员，他表示此前已将全部收入用于“为该国穷困潦倒的印裔社区谋求福祉”。在他之前，马来西亚旅游、艺术与文化部部长莫哈末汀·可达比也当众“哭穷”。他10日在接受采访时反问记者：“资产都没有，我拿什么报啊？”记者追问其名下是否有车有房，可达比直接否认：“没有，我就是穷人一个。穷人是没有资产的。”根据他本人的说法，他目前唯一的收入来源就是政府工资。
两位高级官员的表态在网上引发一边倒的嘲讽与质疑。有人表示：“我就不信你们账户上连100块钱都没有。工资打到卡上，立刻就清零了是吗？”据反腐委员会官方网站公布的数据显示，瓦塔慕迪的家庭月收入为48736.48令吉，可达比为67483.43令吉。网友讽刺：“官老爷们总是喜欢把民众当傻子……您（可达比）手上那块手表怎么也值个万儿八千吧？”还有人“扒”出瓦塔慕迪“瞒而未报”的资产：两部私人轿车。瓦塔慕迪迅速“辟谣”称：“这两部车我上报过，是反腐委员会没把它们当成资产。”
马来西亚《新海峡时报》报道称，截至上周末，马来西亚还有13名议员和24名政府官员尚未按要求上报资产。反腐委员会方面无奈地表示，由于没有法律支持，这项工作开展得格外被动，主要依靠被调查者的“自觉性”。对于拒不上报的官员，该机构表示无法采取任何强制措施。
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