担心制造业受冲击 印度欲限制民众从中国网购

“ 来自中国的 ‘ 礼物 ’ 太多，政府警惕 ” ，据印度《经济时报》 11 日报道，印度政府担心越来越多的本国民众从中国网购商品，对当地制造业造成不利影响，因此打算采取限制措施。据印度官方人士透露，限制措施涉及部分中国电商平台及应用程序，具体内容或将在即将修订的印度国家电子商务政策中有所体现。

按照印度法律，从海外网购的商品价值低于 5000 卢比，即可作为 “ 礼物 ” 免税清关。但近年来，来自中国的 “ 礼物 ” 越来越多。报道称，中国电商 Club Factory 今年 9 月说，该公司在印度拥有 4000 万客户，占到其全球客户总数的一半多。另一家中国电商 Shein 在不到一年时间里对印度业务量翻番，为 100 多万活跃用户提供服务，每天处理超过 1 万个订单，平均订单价值为 1000 至 1500 卢比。此外，印度工业界还向政府抱怨说，这些中国电商滥用印度海关进口免税额度政策。





今年 9 月，印度商工部长普拉布牵头成立工作小组，旨在重新审定国家电子商务政策，负责具体工作的工业政策与促进局高级官员对当地媒体表示，他们建议对自中国网购的商品采取每人每年限购 4 件的措施。这位官员说， “ 我们已经提出了限购上限，但最后执行还得由海关完成 ” 。

“ 目前印度的大多数网购来自中国，这些产品物美价廉，很受欢迎。人们可以通过网络直接交易，并在印度国内任何地方交付，这对印度制造业来说的确有直接影响 ” ，《经济时报》引述印度电子商务专家的话说， “ 限购是解决问题的办法之一，但问题是如何监管。中国电商不会要求客户提供身份证明，因此难以对此类交易进行有效跟踪。 ”

普拉卡什是一位生活在新德里的普通印度人，他对记者表示，

“

这一政策在印度民族主义者中可能会很有市场，他们一直在号召抵制中国货和中国投资。但老实说这并不明智。网购的中国产品很便宜，也很受印度老百姓欢迎，最重要的是很多中国制造的产品在印度根本就找不到，或价钱要贵很多，我搞不懂政府为什么要限制。

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