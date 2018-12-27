特朗普首访伊拉克后表态：美国不继续当世界警察

美国政府关门造成数十万名联邦员工被迫放无薪假和欠薪，鉴于政府停摆不知何时才能落幕，部分员工计划变卖家产。





据俄罗斯卫星网12月27日报道，白宫记者援引特朗普的话报道：“美国不能继续充当世界警察。负担全压在我们身上，这是不公平的。”





特朗普解释称，华盛顿不希望其他国家利用美国军人来保卫自己，如果它们不为防卫出钱的话。





美国总统的这次访伊之行事先没有宣布。





据了解，特朗普上台以后曾经多次表态，美国不想再当“世界警察”了。不过，美军高层最新公开的数据却显示，美国海外驻军的人数不见减少，反而增加了。





美国参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德说，现在美军在177个国家有30万驻军，而去年的海外驻军数量只有20万。





另据央视网消息，央视特约评论员宋晓军认为，从美国已经批准的2018财年国防预算案中就可以看出，美国已经向欧洲投放了大量驻军，这是一大块。另外一大块是向驻阿富汗的增兵，还有一块可能是向西非、北非这一带的反恐特种部队。另外，亚太驻军也可能增加了。去年朝鲜半岛紧张期间，美国在朝鲜半岛增加了一些陆军的部队。这样，整个海外驻军的数量就增长上来了。





宋晓军认为，美国整个战略的态势是准备要收缩的。年初，美国出台了一个美国国家军事战略，这个军事战略主要强调的是针对大国，将来一些边缘地带的驻军可能会收缩。

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