华为CFO孟晚舟寻求在引渡裁决期间获得保释

加拿大温哥华的一家省级法院周一权衡是否允许中国华为首席财务官 (CFO) 孟晚舟在引渡裁决期间获得保释。此前加方应美国的要求逮捕了孟晚舟。





孟晚舟的律师正在为其争取保释，辩称高科技监控设备可以确保孟晚舟不会逃跑。

法院文件指出，美国方面指控，对于华为控制一家在伊朗经营业务企业之事，孟晚舟对多家跨国银行做出误导性陈述。导致这些银行有违反美国制裁措施及遭到严重惩罚的危险。





做为全球最大的电信设备企业之一，华为被视为中国改变全球科技版图一个最佳机遇。孟晚舟被逮捕搅动了全球市场，让美国与中国的争端重燃，中国要求加拿大立即释放孟晚舟，否则将造成严重后果。





孟晚舟的律师建议，她应被准许居住于其在温哥华的两处房产之一，并且在司机与安全公司看守人员时刻随同的情况下，在该区域内自由活动。律师称，她也将一直佩戴 GPS 手环。





现年 46 岁的孟晚舟是华为创始人任正非的女儿。她于 12 月 1 日在温哥华转机时被捕，并可能被引渡至美国接受调查。





美国官员宣称，华为正试图通过银行从伊朗转出资金。华为及其律师已表示，该公司严格遵守相关法律、规定与美国及其他各方的制裁措施。





检方则反对在孟晚舟等待引渡期间取得保释。





孟晚舟在法庭表现自信并面带微笑。此前孟晚舟称她患有严重高血压，并担心在加拿大拘押期间的健康问题，她应该在等待引渡庭审期间获得保释。孟晚舟在宣誓证词中说，对于所指控的内容，她是无辜的，若被引渡将在美国就所有指控进行抗辩。

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路透社

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