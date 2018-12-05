蓬佩奥：特朗普建立新世界秩序 阻中俄不当得利

美国国务卿蓬佩奥今天强力为美国的外交政策辩护，表示总统特朗普正在建立自由的新世界秩序，将恢复美国的传统领导地位，阻止伊朗、俄罗斯和中国借着不遵守国际协定获利。
蓬佩奥（Mike Pompeo）在布鲁塞尔发表的外交政策演说中表示：“遵循我们伟大民主的优良传统，我们正在号召崇高的各国建立新的自由秩序，以避免战争和促进繁荣。”
他说：“在特朗普总统领导之下，我们不会放弃国际领导地位，或我们在国际体系的盟邦。”
路透社报导，蓬佩奥在演说中批评伊朗、俄罗斯和中国，也驳斥有关华府自行其是的指控。
蓬佩奥表示：“就连我们的欧洲盟邦有时也说，我们的行为不符合自由世界的利益。这大错特错。”
他反驳欧洲国家指控美国破坏全球性机构的批评，坚称特朗普是要恢复美国的传统领导地位。
他又说：“特朗普政府上任的头两年显示，特朗普总统并未破坏这些机构，也未放弃美国的领导地位。而且正好相反。…他是要让美国重回传统的世界中央领导地位。”
“我们是为了维护、捍卫和促进由主权国家所组成世界的开放、公正、透明和自由。这项计划需要切实而非假装恢复各国间的自由秩序。这需要坚定自信的美国，也需要全球民主国家领导阶层共同努力。”
蓬佩奥说，美国正在敦促世界银行（World Bank）和国际货币基金（IMF）减少对中国等国的资助，因为这些国家已经取得进入金融市场筹集资金的管道。
美联社报导，蓬佩奥抨击中国、伊朗和俄罗斯违反许多条约和多国协议。
他说，特朗普政府不愿再接受这类犯行，且正采取行动，改革构成二战后国际秩序基础的机构。他说，例如联合国、欧洲联盟（EU）、非洲联盟（African Union）、国际货币基金和世界银行等组织都急需改革创新。
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