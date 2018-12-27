韩国瑜提“陆资买房” 高雄会否成下一个香港

高雄市长韩国瑜上任后，表示将会向中央争取逐步放宽陆资投资高雄的条件，使陆资得以购买高雄房地产，盼能活络高雄的经济，引起社会正反两极评价。





多数反对者忧心，开放陆资买房恐沦为 “ 炒房 ” ，最后落得 “ 今日香港，明日高雄 ” 的下场。绿党桃园市议员王浩宇指出， 2 年从香港 “ 逃 ” 到台湾的朋友，向他抱怨大陆人如何透过各种方式入侵香港，把房地产炒高，随后涌入的大量移民，使香港的生活质量急遽下降，不仅导致香港人买不起房子，物价也大幅上涨， “ 香港已经毁了，拜托台湾不要！ ” 房市专家 Sway 也忍不住批评，全世界都在阻挡陆资炒房，开放陆资买房简直是 “ 饮鸩止渴的自杀行为 ” 。





其实，早在陈水扁、马英九执政时期，台湾就已开放陆资来台投资房地产，但因规定严格，数量相对稀少。陆委会主委陈明通 27 日在立法院表示，陆资投资有所谓的 “ 五四三 ” 条款及总量管制，包括陆资来台买房贷款不能超过 5 成，另外由于买房并不表示取得居住权，因此有居住 4 个月的限制，而为了防止炒房，规定房屋 3 年内不得转让，受限于种种限制，政府至今许可陆资取得不动产共 492 件，其中高雄占 24% 。





而房地产业者则相当赞成韩国瑜的构想，甚至呼吁政府检讨现行 “ 五四三 ” 政策，松绑为 “ 六八二 ” ，也就是房贷可达 6 成， 1 年可来台居住 8 个月，登记过户满 2 年可转售，才能让台湾房市更为活化。商总理事长赖正镒也喊话， “ 陆客买房不会把房子搬走 ” 、 “ 买到高价也要赔钱 ” ，盼民众不要一听到陆资就害怕。





除了法规面上台湾对陆资投资规定严格，对陆资来说，高雄房市萧条恐怕也没有太大吸引力。大陆网站

“

微信上的中国

”

日前刊登一篇《大陆人到台湾去买房：台湾的房子不好卖，也不好买》的文章，以大陆民众的观点分析来台置产的情况。





文章指出，高雄房价在民进党全面执政的

2

年里下跌逾

10

％，就算是

“

蛋黄区

”

的原高雄市区，均价也已经跌破每坪

20

万新台币（

1

新台币约合

0.03

美元），远落后中国大陆二线城市，

“

走在高雄的街头上，随时可以感受到房地产的萧条

”

。再以前总统陈水扁在高雄买的知名豪宅为例，

2014

年行情最好的时候，每坪成交价可达

40

万新台币以上，如今跌落约一成，每坪价格仅剩

36

、

37

万新台币，

“

在北京，这个价格只能搬出六环外了。

”

内政部则强调，开放陆资来台取得不动产，是顺应全球化潮流并有效运用资金及技术，期待提升整体土地资源开发利用，因此并不乐见陆资来台有炒作市场、影响社会安定或致生国安上的疑虑。至于最终放宽程度有多少、活络当地经济的成效为何，还得视韩国瑜端出什么具体政策。

（多维新闻）

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