韩国瑜提“陆资买房” 高雄会否成下一个香港

高雄市长韩国瑜上任后，表示将会向中央争取逐步放宽陆资投资高雄的条件，使陆资得以购买高雄房地产，盼能活络高雄的经济，引起社会正反两极评价。
多数反对者忧心，开放陆资买房恐沦为“炒房”，最后落得“今日香港，明日高雄”的下场。绿党桃园市议员王浩宇指出，2年从香港“逃”到台湾的朋友，向他抱怨大陆人如何透过各种方式入侵香港，把房地产炒高，随后涌入的大量移民，使香港的生活质量急遽下降，不仅导致香港人买不起房子，物价也大幅上涨，“香港已经毁了，拜托台湾不要！”房市专家Sway也忍不住批评，全世界都在阻挡陆资炒房，开放陆资买房简直是“饮鸩止渴的自杀行为”。
其实，早在陈水扁、马英九执政时期，台湾就已开放陆资来台投资房地产，但因规定严格，数量相对稀少。陆委会主委陈明通27日在立法院表示，陆资投资有所谓的“五四三”条款及总量管制，包括陆资来台买房贷款不能超过5成，另外由于买房并不表示取得居住权，因此有居住4个月的限制，而为了防止炒房，规定房屋3年内不得转让，受限于种种限制，政府至今许可陆资取得不动产共492件，其中高雄占24%。
而房地产业者则相当赞成韩国瑜的构想，甚至呼吁政府检讨现行“五四三”政策，松绑为“六八二”，也就是房贷可达6成，1年可来台居住8个月，登记过户满2年可转售，才能让台湾房市更为活化。商总理事长赖正镒也喊话，“陆客买房不会把房子搬走”、“买到高价也要赔钱”，盼民众不要一听到陆资就害怕。
文章指出，高雄房价在民进党全面执政的2年里下跌逾10％，就算是“蛋黄区”的原高雄市区，均价也已经跌破每坪20万新台币（1新台币约合0.03美元），远落后中国大陆二线城市，“走在高雄的街头上，随时可以感受到房地产的萧条”。再以前总统陈水扁在高雄买的知名豪宅为例，2014年行情最好的时候，每坪成交价可达40万新台币以上，如今跌落约一成，每坪价格仅剩36、37万新台币，“在北京，这个价格只能搬出六环外了。” 内政部则强调，开放陆资来台取得不动产，是顺应全球化潮流并有效运用资金及技术，期待提升整体土地资源开发利用，因此并不乐见陆资来台有炒作市场、影响社会安定或致生国安上的疑虑。至于最终放宽程度有多少、活络当地经济的成效为何，还得视韩国瑜端出什么具体政策。 （多维新闻）
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