华为CFO周五将在温哥华出席保释聆讯 可能被引渡至美国

在加拿大遭到逮捕的华为首席财务官 (CFO) 、华为创始人任正非之女孟晚舟周五将在温哥华一法院出席保释聆讯。她目前有可能被引渡至美国。





在美国要求下，现年 46 岁的孟晚舟于 12 月 1 日遭到逮捕。加拿大当局周三公布这起逮捕事件，熟知事况人士告诉路透，这是美国对华为涉嫌利用全球银行系统逃避美国对伊朗制裁调查的一部分。





这个消息令全球股市陷入动荡，因担心美国和中国之间的贸易战可能因此升级，尽管美国总统特朗普和中国国家习近平周六在阿根廷同意贸易战休兵。





两名美国官员周四表示，特朗普事先不知道这起逮捕事件，显然是要试图避免这起事件阻碍化解贸易争端的谈判。





有关孟晚舟案件的细节仍相当有限，此案即将在卑诗省最高法院听证。





加拿大司法部未提供本案相关细节，孟晚舟取得了媒体禁止报导令 (Publication Ban) ，该禁令限制媒体就法庭上出示的证据或文件进行报导。





律师表示，该保释聆讯可能只是一个开始，届时将设定一个时间表。





法律专家称，检察官预计将称孟晚舟有潜逃风险，应被羁押在拘留机构中。他们补充称，孟晚舟的律师有义务提供显示她不会潜逃的证据。





在孟晚舟被捕消息传出后，华为表示，关于具体指控提供给华为的信息非常少，华为 “ 并不知晓孟女士有任何不当行为 ” 。





华为发言人周四不予置评，称周三的声明仍有效。









** 长期抗战 **





有处理引渡案例经验的温哥华律师 Gary Botting 指出，如果获准保释，孟晚舟势必要缴纳数百万美元的保释金。他表示，孟晚舟可能也要交出护照。





多位律师指出，孟晚舟可能也要配戴电子监视设备，法院甚至有可能下令，在孟晚舟等待引渡决定期间，由保安人员监视她。





法律界人士表示，如果孟晚舟抵抗引渡，她的案子可能缠讼数年之久。专家指出，如果孟晚舟选择不抵抗，她可能几周内就会到美国。





“ 你需要大量资料及证据才能支持拘留释放， ” 温哥华的移民法律师 Richard Kurland 称。他表示，如果对保释没有做出裁决，孟晚舟料将继续被拘留。





目前还不清楚孟晚舟被扣押在温哥华的什么地方。一些律师指出，该地区的拘留所很简陋，她可能要与其他被羁押者共用房间。





华为在加拿大雇佣大约 1,000 名员工。由于担心北京方面可能会利用华为进行间谍活动，因此该公司将在其与中国政府关系上面临很多西方国家的严格检视。

据路透 4 月报导称，美国至少从 2016 年就开始调查华为是否违反了美国对伊朗的制裁。





据熟悉调查情况的消息人士称，较近期的调查包括华为利用汇丰控股 (HSBA.L) 进行涉及伊朗的非法交易。据知情人士透露，汇丰没有被调查。





华为表示，该公司遵守所有适用的出口管制和制裁法律及其他法规。

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路透社

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