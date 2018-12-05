男性为求自保决定远离 MeToo运动反使女性陷入孤立

不再和女同事共进晚餐，搭飞机时不坐在女同事旁，订房时和女同事订不同楼层，避免和女同事单独会面。在反性骚扰的“#我也是”（#MeToo）运动时代，华尔街男性渐渐如此自保。
如同一位理财顾问所言，现今光是雇用女性，事实上已构成“未知风险”。万一她将男性对她说的话曲解该如何？
彭博指出，华尔街男性采取这些争议性策略带来的副作用，造成女性处境甚至更加艰难。
这些避险作法可称为“彭斯效应”（Pence Effect），名称来自美国副总统彭斯（Mike Pence），他曾说自己避免单独和妻子以外的任何女性用餐。这在金融业基本上可能带来严重影响，那就是造成性别隔离。
彭博访问超过30位美国金融业高层主管，发现“#我也是”运动令他们许多人宛如惊弓之鸟，且不知如何应对。
前摩根士丹利（Morgan Stanley）董事总经理巴森（David Bahnsen）表示：“这造成一种如履薄冰的感觉。”他目前是独立投资顾问，管理的资产总额超过15亿美元。
这很难说是单一产业现象。全美各地男性现在都检查自身在职场行为，面对他们认为不理性的政治正确环境，他们寻求保护自己，或只求举止正确。
但这在华尔街产生强烈后果，尤其是这个产业的高层罕见女性。华尔街长期来也培养一种文化，让性骚扰投诉不会上法院或暴露在大众目光下，因此至今尚未出现像拉垮好莱坞大亨哈维温斯坦（Harvey Weinstein）的超大型丑闻。
“#我也是”运动大力揭发好莱坞、硅谷和其他领域的性骚扰和性虐待事件，但一年多下来，华尔街却恐怕变得更像男性俱乐部，而非更不像。
富国银行（Wells Fargo & Co.）高级副总裁暨金融业女性协会（Financial Women's Association）会长埃林斯基（Karen Elinski）表示：“女性正在思考如何因应，因为这会影响我们的事业。…这真的是一项损失。”
法律事务所福特哈里森（FordHarrison）的职场律师齐威格（Stephen Zweig）指出，企业若未能粉碎这种孤立女性的强烈反应，不采取行动让高层经理人对这项议题持开放态度，并让任何人感到能安全讨论这件事，也恐将有危险。
齐威格说：“若男性避免单独和女性共事或出差，或担心遭控性骚扰而不再指导女性。这些男性虽然将远离性骚扰投诉，但会直接面临性别歧视投诉。”
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