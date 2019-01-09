美政府停摆17天殃及各地 白宫特勤无薪仍需工作

据台湾《联合报》报道，美国政府部门关门到7日为止已达17天，政府关门的影响已扩散到全美各地：房贷申请必须延后，企业无法获准筹资，保护白宫高官的特勤局人员就算不发工资也得继续工作。
报道称，特勤局的重要职责之一是保护总统特朗普、数十位现任及前任政府高官及其家属。几乎每个负责保护这些高官及家属的特勤局雇员，在政府关门期间都仍须到班。此外，特勤局共7000名雇员中，有6000人在这段时间没有发放薪酬。
据特勤局多名在职与离职工作人员透露，他们对政府关门日益感到烦躁生气。特勤局总共要保护白宫42名高官要员，比前奥巴马时期多了11名。2017年8月，特勤局局长阿勒斯（Randolph Alles）在接受专访时说，就现有人力和预算而言，保护特朗普的随行人员对他的属下来说是空前负担。
49岁的米哈雷克是特勤局前雇员，曾负责保护前总统小布什和奥巴马。他替在职雇员打抱不平道：“政府是在要求你卖命，还不给你薪水，太荒谬了。士气很重要，这份工作需要你全心投入，如果你一边站岗，一边担心你的房贷、信用卡账单，或在烦恼吃老本，你就分心了。”
据悉，美国证券交易委员会（SEC）也受到影响。该委员会共有4400名全职雇员，在政府关门期间只剩几百人上班，SEC官网公告称，“只有极少数职员上班，以应对紧急情况”，也就是说，调查“违反证券法规事宜”的工作将暂停，企业要公开发行股票筹资，或提出并购申请，都没有人审批。
另外，美国商务部也暂停接受厂商申请钢材关税豁免，农民无法申请政府发放的补贴款，近4万件联邦政府房贷补贴暂停发放而可能逾期。
据了解，美国政府停摆至今已创下美国史上政府关门时间第二长的纪录，仅次于1995年12月开始长达21天的关门。
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