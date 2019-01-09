美政府停摆17天殃及各地 白宫特勤无薪仍需工作

据台湾《联合报》报道，美国政府部门关门到 7 日为止已达 17 天，政府关门的影响已扩散到全美各地：房贷申请必须延后，企业无法获准筹资，保护白宫高官的特勤局人员就算不发工资也得继续工作。

报道称，特勤局的重要职责之一是保护总统特朗普、数十位现任及前任政府高官及其家属。几乎每个负责保护这些高官及家属的特勤局雇员，在政府关门期间都仍须到班。此外，特勤局共 7000 名雇员中，有 6000 人在这段时间没有发放薪酬。

据特勤局多名在职与离职工作人员透露，他们对政府关门日益感到烦躁生气。特勤局总共要保护白宫 42 名高官要员，比前奥巴马时期多了 11 名。 2017 年 8 月，特勤局局长阿勒斯（ Randolph Alles ）在接受专访时说，就现有人力和预算而言，保护特朗普的随行人员对他的属下来说是空前负担。





49 岁的米哈雷克是特勤局前雇员，曾负责保护前总统小布什和奥巴马。他替在职雇员打抱不平道： “ 政府是在要求你卖命，还不给你薪水，太荒谬了。士气很重要，这份工作需要你全心投入，如果你一边站岗，一边担心你的房贷、信用卡账单，或在烦恼吃老本，你就分心了。 ”

据悉，美国证券交易委员会（ SEC ）也受到影响。该委员会共有 4400 名全职雇员，在政府关门期间只剩几百人上班， SEC 官网公告称， “ 只有极少数职员上班，以应对紧急情况 ” ，也就是说，调查 “ 违反证券法规事宜 ” 的工作将暂停，企业要公开发行股票筹资，或提出并购申请，都没有人审批。

另外，美国商务部也暂停接受厂商申请钢材关税豁免，农民无法申请政府发放的补贴款，近 4 万件联邦政府房贷补贴暂停发放而可能逾期。

据了解，美国政府停摆至今已创下美国史上政府关门时间第二长的纪录，仅次于

1995

年

12

月开始长达

21

天的关门。

Twitter

sgnypost





