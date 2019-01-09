美中延长贸易谈判 显现出取得进展的迹象

美国官员周二表示，美中两国在北京举行的原定两天的贸易谈判延长至第三天，有迹象显示在采购美国农产品和能源商品、以及提高中国市场准入等问题上取得了进展。





了解谈判情况的人士表示，双方在中国的结构性改革以及如何保证中国政府兑现承诺的问题上分歧扩大。特朗普政府要求中国进行结构性改革，以停止窃取和强迫转让美国技术。





“ 与中国的谈判进展顺利， ” 美国总统特朗普在推特上称，但未提供细节。





美国能源部负责化石能源事务的助理部长 Steven Winberg 在北京对记者说，周一开始的谈判进展顺利。





“ 没错，我确认我们明天会继续， ”Winberg 告诉记者，他拒绝回答进一步问题。

这是自美国总统特朗普和中国国家主席习近平去年 12 月同意贸易战休战 90 天以来，两国首次举行面对面的谈判。这场贸易战搅动了全球金融市场。





彭博援引了解白宫内部讨论的人士称，特朗普愈发期望达成一个协议以提振市场。美国股市标普 500 指数自贸易战休战以来已经下挫了约 8% 。





美国贸易代表办公室 (USTR) 的发言人也表示，谈判将在周三继续， “ 之后可能会发表一项声明 ” 。这次美国代表团由 USTR 牵头。





特朗普说过，如果在 3 月 2 日之前没有达成任何协议，他将推进对 2,000 亿美元中国输美产品的关税从的 10% 上调至 25% 。而在此之际，中国经济增长正在大幅放缓。

周二，中国批准了五种转基因作物的进口，此举被一些美国农业业内人士视为一种 “ 善意姿态 ” ，可能会增加中国对美国谷物的采购。





外界认为，让中国增加购买美国大豆、石油、液化天然气和金融服务，比促使其修改要求美国公司向中国企业转让技术的行业政策更为容易一些。





“ 总的来说谈判是建设性的。我们感觉在采购方面取得了很大的进展， ” 一位了解谈判情况的消息人士称。这位消息人士并称，比较难以确定的是如何让中国信守加强知识产权保护的承诺。





华盛顿智库战略与国际问题研究中心 (CSIS) 中国商业与政治经济项目主管甘思德 (Scott Kennedy) 表示，双方首次讨论了特朗普政府最为关注的问题。这些问题包括中国扩大采购美国产品，加强对美国知识产权的保护，对中国的产业政策的限制，以及中国后续行动的执行和验证。





“

判断本周谈判成功与否的最低标准就是，他们是否能就这些领域进行深入对话，

”

甘思德并称，如果宣布进行下一轮谈判，那将是一个积极成果。

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路透社

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