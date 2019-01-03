200多名大学生遭闪电解聘 中国经济前景被严重质疑

近日，有消息称， 200 多名中国大学毕业生原本已经拿到了知名公司的 offer ，却在跨年之夜强制遭到解聘，引外界关注。





综合媒体 1 月 2 日报道称，中国医疗器材大厂迈瑞 2018 年 9 月预先录用 200 多名大四及研究生，却在跨年夜前夕被无预警解约。迈瑞仅承诺支付人民币 5,000 元（ 1 元人民币约合 0.145 美元）的赔偿。





由于迈瑞公司突然解约，让这些学生顿时失去了毕业后马上就业的机会，必须在寒假过后、乃至于夏天毕业时重新找工作。





同时，其中一些人由于被迈瑞预先录取，也放弃了其他的工作机会，损失严重。





2018

年

12

月

29

日起，一篇题为《迈瑞医疗强制解约应届生》的文章，在中国网络上迅速流传，更跻身热搜排行榜，不少网民为此议论纷纷，感叹中国经济景气一日不如一日。





据了解，这

200

多名被迈瑞解雇的学生中，分别来自哈尔滨、西安、上海、广州等地的大学。





一名大学生表示，除他之外，哈尔滨当地还有

30

多名即将毕业的硕士班学生，也被迈瑞预先录用并签约。当时，迈瑞还为他们举办入职前的培训，让他觉得整个招聘过程很正规，也很贴心。





对于此事，迈瑞在

2018

年

12

月

31

日下午回应指出，这次突然解约是因为公司发现，目前需要向更多已出社会的人士招聘，而非学生，公司则依合约支付每人

5,000

元赔偿金。





有分析人士认为，迈瑞违约不是根据学生的身分，而是根据部门乃至于整个公司的获利预期而定，所以不在学生的可控范围。





而未来

3

个月这种违约风险会继续增加，因为

“

大家（对中国经济、公司获利）的预期在回落

”

。（多维新闻）

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