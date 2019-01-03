200多名大学生遭闪电解聘 中国经济前景被严重质疑

近日，有消息称，200多名中国大学毕业生原本已经拿到了知名公司的offer，却在跨年之夜强制遭到解聘，引外界关注。
综合媒体1月2日报道称，中国医疗器材大厂迈瑞2018年9月预先录用200多名大四及研究生，却在跨年夜前夕被无预警解约。迈瑞仅承诺支付人民币5,000元（1元人民币约合0.145美元）的赔偿。
同时，其中一些人由于被迈瑞预先录取，也放弃了其他的工作机会，损失严重。
2018年12月29日起，一篇题为《迈瑞医疗强制解约应届生》的文章，在中国网络上迅速流传，更跻身热搜排行榜，不少网民为此议论纷纷，感叹中国经济景气一日不如一日。
据了解，这200多名被迈瑞解雇的学生中，分别来自哈尔滨、西安、上海、广州等地的大学。
一名大学生表示，除他之外，哈尔滨当地还有30多名即将毕业的硕士班学生，也被迈瑞预先录用并签约。当时，迈瑞还为他们举办入职前的培训，让他觉得整个招聘过程很正规，也很贴心。
对于此事，迈瑞在2018年12月31日下午回应指出，这次突然解约是因为公司发现，目前需要向更多已出社会的人士招聘，而非学生，公司则依合约支付每人5,000元赔偿金。
有分析人士认为，迈瑞违约不是根据学生的身分，而是根据部门乃至于整个公司的获利预期而定，所以不在学生的可控范围。
而未来3个月这种违约风险会继续增加，因为“大家（对中国经济、公司获利）的预期在回落”。（多维新闻）
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