苹果调降营收预估 因美中贸易关系紧张背景下中国销售疲弱

AAPL.O) (Tim Cook) 将之归咎于中国市场的 iPhone 销售放缓。中国经济受到中美贸易关系的不确定性所拖累。 苹果周三调降当前季度营收预估，执行长库克将之归咎于中国市场的销售放缓。中国经济受到中美贸易关系的不确定性所拖累。





该消息令苹果股价在盘后挫跌，并触发股市更大范围下跌。





苹果调降营收预估引发外界质疑该公司是否遭到中国官员或消费者的惩罚，以帮助华为等中国国内企业的产品。苹果在全球许多地方是美国企业的招牌。





库克对 CNBC 称，中国政府并未针对苹果产品采取行动，但部分消费者可能会因为苹果是一家美国公司而选择不再购买 iPhone 或其他苹果设备。





“ 更大的问题是 ( 中国 ) 经济放缓，以及令经济进一步承压的贸易紧张局势， ” 库克说。





但一些分析师质疑苹果自身举措的影响。





苹果预计，截至 12 月 29 日的第一财季营收为 840 亿美元，路孚特 (Refinitiv)IBES 数据显示分析师预估为 915 亿美元。苹果原本预估当季营收在 890 亿至 930 亿美元之间。





“ 虽然我们预期到主要新兴市场会面临一些挑战，但没想到经济减速的程度这么高，尤其是大中华区， ” 执行长库克在给投资者的信件中称。





库克称，实际上，该公司营收不及预期的主要原因、以及全球营收同比下滑，就是由于大中华区的 iPhone 、 Mac 和 iPad 的销售欠佳。





这是自苹果 2007 年推出 iPhone 以来，首次在即将公布季报之前，发布营收预警。

苹果股价周三常规交易时段略微收升报 157.92 美元，但调降营收预估后在盘后交易中重挫 7.7% ，市值跌破 7,000 亿美元。





标普 500 指数期货跌 1.5% 。





在几家零组件厂商 11 月预测销售较预期疲弱后，多家券商调降了 iPhones 第一季度产量预估，这让一些市场观察家认为 iPhone 在数个关键市场已经触顶。





苹果 11 月发布财测时，库克曾将该公司会计年度第一季的营收预估低于预期归因于巴西、印度与俄罗斯等新兴市场增长放缓。不过库克特别指出，他 “ 不会把中国归于此类 ” 增长遇阻的市场。





不过当时中美贸易紧张局势对中国经济造成的损害尚不明确。中国央行主管的《中国金融》杂志称， 2018 年四季度 GDP 增长预计大概率低于 6.5% ；从目前经济运行情况看，企业尤其是中小企业经营仍然比较困难。









尽管面临经济放缓的风险，苹果在中国市场仍坚守高定价策略，而美元升值令这一因素得到强化。苹果往往以美元定价，再换算为等值的本地货币。





“ 投资者的问题将是，苹果的激进定价策略会令情况加重到甚么程度，对公司在 iPhone 专营模式下的长期定价能力意味着什么， ”Atlantic Equities 分析师 James Cordwell 对路透说。





Capital Investment Counsel 首席分析师 Hal Eddins 说，库克对美国与中国贸易关系紧绷损及公司前景的言论， “ 可能是在挖苦 ( 美国总统 ) 特朗普，但他多半也可能是拿贸易纷争作为他们过去一年来某些失策的藉口。 ”Capital Investment Counsel 持有苹果股票。





库克在信中称，苹果净现金达到 1,300 亿美元，公司希望继续努力把净现金降至零，目前为止公司的做法一直是增加派息及回购股票。





“

我们预期公司将趁股价疲软之机增加回购，从而以折扣价格向股东返还资本，

”Gullane Capital Partners

管理合伙人

Trip Miller

说。

Gullane Capital Partners

也持有苹果股票。

(

路透社

)

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