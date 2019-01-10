沙特称不排除进一步减产可能性 美原油价格大涨5%

随着主要产油国逐步落实减产计划，原油价格持续上涨。当地时间 1 月 9 日，国际油价连续八个交易日上涨，创 2017 年 6 月以来最长连涨周期。

截至当地时间 1 月 9 日收盘， 2 月交货的 WTI 原油期货价格上涨 2.58 美元，收于每桶 52.36 美元，涨幅为 5.18% 。 3 月交货的布伦特原油期货价格上涨 2.72 美元，收于每桶 61.44 美元，涨幅为 4.63% 。

自圣诞前夕触及 18 个月新低以来， WTI 价格已经收复 23% ，布伦特价格收复了 22% 。根据一般定义，股票、商品价格在一段时间内累计涨幅超过 20% 即为进入技术牛市。

消息面上，以沙特为首的主要产油国近期积极表态落实去年 12 月达成的减产协议。当地时间 1 月 9 日，沙特能源部长法利赫在一场新闻发布会上表示，如果没有意外发生，他对于主要产油国将令市场重新平衡一事充满信心。法利赫还表示，他不排除呼吁石油输出国组织（ OPEC ）和其他产油国进行进一步减产行动的可能性。

对于主要产油国上个月达成的减产 120 万桶 / 日的协议，法利赫表示这一计划已在执行当中。





“ 情绪从几周前的完全消极到现在的高度积极， ”Tortoise 公司的投资经理 Matt Sallee 表示， “ 每个投资者都专注于沙特人的表态，而后者似乎很有决心。 ”

乐观的情绪甚至让交易者忽视了美国汽油和柴油库存大幅增加的消息。美国石油协会（ API ）日前公布的报告显示， 1 月 4 日当周美国汽油库存增加 807 万桶，凝析油库存增加 1060 万桶。而据美国能源信息署（ EIA ）的报告，截至 1 月 4 日当周，美国原油库存减少 168 万桶，不及预期的降幅 270 万桶。

据《华尔街日报》 1 月 7 日报道，沙特正计划在 1 月底将原油出口量降低至 710 万桶 / 日，这一数字较去年 11 月水平相比降低了 80 万桶 / 日。据报道，沙特进行这一调整的目的是希望抬高油价，以保证沙特增加的财政开支计划能够实现。

ING 集团的商品策略师 Warren Patterson 表示，有许多证据表明 OPEC 正在遵守新的减产计划，因此价格还有进一步的上行空间， “ 我们认为市场将在 2019 年上半年基本平衡。 ”





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