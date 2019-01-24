经济下滑 中国地方纷纷调降财政收入目标

中国媒体报导，由于2019年中国经济面临下滑压力，加上中央推动减费降税促消费，中国各省市纷纷调降今年财政收入成长目标，还有地方表明要树立过“紧日子”的思想。
据21世纪经济报导，随着地方两会的陆续召开，各省份交出了2018年财政收支答卷，并给出了2019年预期增长目标。从已经公开的省份来看，下调2019年预期目标是普遍的选择。
报导称，经济面临下滑压力、推出更大规模减税降费举措等，是地方调降预期目标的主要原因。收入增速趋缓，但民生刚性增支需求较大，2019年地方收支需要“紧平衡”，“保运转”提到更重要的高度。
报导指出，江苏、北京、四川、河南、河北、福建等多省市，在2018年财政收入增速基础上，调降2019年收入成长目标。目前，上述省市的预算报告均已获得通过。
其中，四川预算报告直言，2019年经济面临较大下行压力，四川财政增收压力进一步加大。同时，伴随更大规模的减税降费政策实施，全年人民币8984亿元的一般公共预算支出仍然捉襟见肘，预算收支依然是紧平衡。
四川2018年地方一般公共预算收入3911亿元，成长9.3%；2019年调降为7.5%。
北京2019年财政收入目标也从去年的成长6.5%调降至4%。北京市财政局副局长韩杰指出，目前中央已明确的减税降费政策，今年将减少北京地方级收入约300亿元，2019年还将推出更大规模的减税降费举措，短期内确实将对财政收入成长带来一定压力。
江苏省2019年政府工作报告指出，在经济下行压力有所加大的形势下，要树立过“紧日子”思想。江苏2018年一般公共预算收入成长5.6%，2019年预期调降为4.5%左右。
湖北省2019年政府工作报告也称，湖北省政府将带头过“紧日子”，“三公”经费比2018年下降5.6%。当然，也有例外。天津2018年一般公共预算收入为负成长，2019年的目标为“降幅收窄”。
报导引述中国社科院财经战略研究院研究员杨志勇说，2019年需要政府和市场共渡难关，财政收入稍微成长一些就可以了。地方下调收入成长目标，有助于减税降费政策真正落到实处。
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