经济下滑 中国地方纷纷调降财政收入目标





中国媒体报导，由于

2019

年中国经济面临下滑压力，加上中央推动减费降税促消费，中国各省市纷纷调降今年财政收入成长目标，还有地方表明要树立过“紧日子”的思想。





据 21 世纪经济报导，随着地方两会的陆续召开，各省份交出了 2018 年财政收支答卷，并给出了 2019 年预期增长目标。从已经公开的省份来看，下调 2019 年预期目标是普遍的选择。





报导称，经济面临下滑压力、推出更大规模减税降费举措等，是地方调降预期目标的主要原因。收入增速趋缓，但民生刚性增支需求较大， 2019 年地方收支需要“紧平衡”，“保运转”提到更重要的高度。





报导指出，江苏、北京、四川、河南、河北、福建等多省市，在 2018 年财政收入增速基础上，调降 2019 年收入成长目标。目前，上述省市的预算报告均已获得通过。

其中，四川预算报告直言， 2019 年经济面临较大下行压力，四川财政增收压力进一步加大。同时，伴随更大规模的减税降费政策实施，全年人民币 8984 亿元的一般公共预算支出仍然捉襟见肘，预算收支依然是紧平衡。





四川 2018 年地方一般公共预算收入 3911 亿元，成长 9.3% ； 2019 年调降为 7.5% 。

北京 2019 年财政收入目标也从去年的成长 6.5% 调降至 4% 。北京市财政局副局长韩杰指出，目前中央已明确的减税降费政策，今年将减少北京地方级收入约 300 亿元， 2019 年还将推出更大规模的减税降费举措，短期内确实将对财政收入成长带来一定压力。





江苏省 2019 年政府工作报告指出，在经济下行压力有所加大的形势下，要树立过“紧日子”思想。江苏 2018 年一般公共预算收入成长 5.6% ， 2019 年预期调降为 4.5% 左右。





湖北省 2019 年政府工作报告也称，湖北省政府将带头过“紧日子”，“三公”经费比 2018 年下降 5.6% 。当然，也有例外。天津 2018 年一般公共预算收入为负成长， 2019 年的目标为“降幅收窄”。





报导引述中国社科院财经战略研究院研究员杨志勇说， 2019 年需要政府和市场共渡难关，财政收入稍微成长一些就可以了。地方下调收入成长目标，有助于减税降费政策真正落到实处。





中国财政科学研究院研究员王泽彩表示，在内外压力下，中国

2019

年经济增速可能趋缓，但仍将运行在合理区间、保持相对平稳增长，整体财政收入保持适当增长问题不大。为了对冲内外压力，

2019

年将继续推进减税降费，财政收入成速趋缓是“正常现象”。（中央社）

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