美国贸易代表团结束在北京的谈判 达成协议的憧憬升温

一名美国官员表示，来到北京的美国贸易代表团结束与中国官员的会议，在历经 “ 不错的几天后 ” 将于周三稍晚返回美国。





这次会谈延长至第三天，较原先计划来得久，外界因而乐观预期全球两大经济体可能达成贸易协议、避免全面冲突，从而免于严重扰乱全球经济，亚洲股市因此大幅上扬。





美国农业部负责贸易及海外农业事务的副部长 Ted McKinney 在代表团下榻的酒店向记者发表评论时称。





“ 我认为进展得不错， ”McKinney 谈及谈判时表示。 “ 对我们来说是不错的， ” 他没有进一步详述。





本周的会谈是自美国总统特朗普与中国国家主席习近平 12 月同意 90 天贸易休战以来，双方首次面对面会谈。两个经济体之间的贸易战震动了全球金融市场。





会谈原本安排在周一和周二两天进行，有迹象显示双方在购买美国农产品、能源商品以及放宽中国市场准入等方面取得进展，会谈延长一天。





然而，消息人士周二告诉路透，双方在美国提出的结构性改革以及如何让中国遵守承诺等方面的分歧进一步扩大。特朗普政府要求中国进行结构性改革，以停止美国所谓的技术窃取及强制转让。





特朗普已经表示，如果 3 月 2 日之前没有达成协议，他将继续对价值 2,000 亿美元的中国商品加征关税，税率从 10% 调高至 25% ，而目前中国经济已然大幅放缓。北京已经对美国的关税行动采取了报复。





但就在北京会谈周二晚间落幕后，特朗普发推文称， “ 与中国的谈判进展顺利！ ”





美国代表团由美方贸易副代表格里什 (Jeffrey Gerrish) 率领，成员包括美国农业部、商务部、能源部和财政部的次长以及白宫高级官员等。





中国商务副部长王受文为此次副部级会谈的中方团长，不过中国国务院副总理、习近平的首席经济顾问刘鹤周一参加了中美谈判。 ( 路透社 )

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