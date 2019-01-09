中美经贸过招似居下风 习近平低调辟新战场

新年元旦迄今甫一周，北京已上演两岸“一国两制”、美中贸易谈判与金正恩访中等大事。细观习近平应对，主战场看似居下风却已抢先出招，剑锋遥指穴位又不点破，反映出“新时代”的自信与难缠。





观之本周帝都戏码，主轴应是 7 至 8 日举行的中美经贸谈判。从外媒报导看，由于中国经济下滑趋势加剧，加上美方谈判官员有农业、能源与商务等部门，显示北京愿以大量采购做妥协以缓解争端。





主戏上演前需暖场。中共总书记习近平在 2 日“告台湾同胞书”发表 40 周年纪念会提出“习五条”对台纲领性讲话，并称：“中国的统一，不会损害任何国家的正当利益包括其在台湾的经济利益。”





美国是台湾军事与经贸安全的最大保障，而且台湾在以美国科技为龙头的全球电子资讯产业链，又肩负生产制造端重责。其潜台词是，国际资本流动安全给予确保，并在前出第一岛链上军事克制。





“习五条”属宣示性文场，两天后是“内武场”。习近平 4 日召开中央军委军事工作会议，并签署中央军委 2019 年 1 号命令向解放军全军发布开训动员令，还强调要“在新的起点上做好军事斗争准备工作”。





同一时间，“外武场”已在南海上演。美国军舰麦康贝尔号（ USS McCampbell ）选在美中贸易谈判 7 日当天，驶入西沙群岛岛礁 12 海里“领海”范围内。亦即，中共军舰早已跟踪伴随数日，此乃军事斗争准备工作。





中美贸易谈判结束的 8 日理应是压轴，但北京又铺陈两出副戏码。





主责中美经贸谈判的国务院副总理刘鹤 7 日意外现身谈判会场、引来乐观预测，但他 8 日上午则陪同习近平参加国家科学技术奖励大会。换言之，“技术”是新时代强国的保证，中国绝不会因贸易摩擦而退缩。





另一出戏远在东非。新华社报导，习近平 8 日与吉布地总统盖雷（ Ismail Omar Guelleh ）就中吉建交 40 周年互致贺电。中国第一个海外（补给）基地设在吉布地，并透过铁公路等经济援助串联东非内陆国，美国对此举一直保持政治军事戒心。





更让人意外者，习近平刻意淡化压轴， 8 日一早就端出朝鲜最高领导人金正恩访中的“庆生”加演戏码，让原本沉醉在贸易争端的戏迷，又转向美国与朝鲜的“川金二会”，乃至朝鲜半岛的东北亚局势。





此转折让过度入戏的戏迷好奇遐想：北京是否会想让美方谈判人员“印象深刻”，将会议室安排在商务部面向大街这一侧，直接观赏 11 时 8 分，金正恩车队浩浩荡荡从长安大街呼啸而过的崇荣大场面。





短短 7 天，这场以中美经贸谈判为主轴的大戏，更像金庸小说的武林大会，高手过招仅靠“剑锋”指向穴位，无须动真刀、也无胜负。习近平选择先帮历史歃血盟友金正恩过生日，正因中美双方心知，来日还需再战。（中央社）





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