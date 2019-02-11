布鲁塞尔中国间谍云集 北京批此说“毫无根据”

中国驻欧盟网站2月10日贴出中国使团发言人对记者提问的回答，斥责欧盟对外事务部（EEAS）有关中国大批间谍在比利时活动的说法“毫无根据”，令中方“感到震惊”。
问答全文如下：
问：近日，德国媒体报道称，有大量中国间谍在布鲁塞尔活动。中方对此有何评论？
答：我们对这种捕风捉影、毫无根据的报道深感震惊。中方一贯尊重各国主权，不干涉别国内政。我们高度重视欧盟和中欧关系，始终致力于维护和促进中欧关系的健康稳定发展。我们敦促有关方面客观公正看待中国和中欧关系，不要发表不负责任的言论。
之前，据德国一些媒体报道，欧盟对外事务部表示，活跃在比利时的数百名中国间谍及俄罗斯间谍大多供职于驻布鲁塞尔的大使馆或商会。欧盟外事部已将这个情况告知欧洲各国外交官及驻布鲁塞尔的军人，并劝他们不要进入欧盟总部附近的几家餐馆，包括欧盟总部大楼傍边的一间人气牛排餐馆和一间咖啡厅。
欧盟和北约总部所在地布鲁塞尔一直都是各路间谍的云集之地。据德国之声引述德国《世界报》的报道，在比利时的间谍群体当中，人数最多的是中国间谍，有大约250名；其次是俄罗斯间谍，约有200名；再其次是美国间谍，摩洛哥间谍。
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