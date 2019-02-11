中国女留学生在菲被捕：在地铁站向警察泼豆花

当地时间2月9日上午，23岁中国留学生张嘉乐（音译）因携带豆花进入在菲律宾曼达卢永市博尼地铁站，被安检人员拦下要求其喝完再进站。但张嘉乐拒绝服从，之后还一气之下将豆花泼向向其解释安全规定的警察。随后张嘉乐遭当地警方逮捕。CNN报道指出，张嘉乐可能会因此而被菲律宾方面驱逐出境。
因上月菲律宾苏禄省霍洛市曾发生两起爆炸事件致多人死伤，马尼拉地区地铁站为了加强安全管理，规定禁止乘客携带液体进站。
2月9日上午8点30分左右，在该国学习服装设计专业的中国留学生张嘉乐，携带豆花进入地铁行李检查区，被两名安检人员拦下。他们要求张嘉乐要在进站前将豆花吃掉，但张嘉乐拒绝服从。
随后此事交由警方处理。正当警员克利斯托博（William Cristobal）向其解释地铁轨道3号线的安全规定时，张嘉乐竟一气之下将豆花泼向该名警员。
地铁方面在一份声明中表示，张嘉乐在向警察道歉后获释。但曼达卢永市警方当天晚些时候表示，张嘉乐已被警方逮捕，被控直接攻击等罪名。
在接受警方询问时，张嘉乐称自己并不会在地铁上吃这杯豆花，“准备上车时还盖上盖子了”。她是被地铁的规定激怒，才会做出如此举动。
CNN报道称，马尼拉警察局局长艾里萨（Guillermo Eleazar）表示，他们将在下周向移民局提交一份针对张嘉乐的驱逐出境令。
移民局发言人桑多瓦（Dana Krizia Sandoval）在一份声明中称，“我们将与交通部、国家首都地区警察局就此案进行协调。”
与此同时，交通部通讯主任里比然（Goddess Libiran）表示，“鉴于她（张嘉乐）表现出极其粗鲁的行为”，地铁交通3号线的管理部门正考虑禁止这名中国留学生进入所有车站。（观察者网）
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