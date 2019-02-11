中国女留学生在菲被捕：在地铁站向警察泼豆花



当地时间 2 月 9 日上午， 23 岁中国留学生张嘉乐（音译）因携带豆花进入在菲律宾曼达卢永市博尼地铁站，被安检人员拦下要求其喝完再进站。但张嘉乐拒绝服从，之后还一气之下将豆花泼向向其解释安全规定的警察。随后张嘉乐遭当地警方逮捕。 CNN 报道指出，张嘉乐可能会因此而被菲律宾方面驱逐出境。









因上月菲律宾苏禄省霍洛市曾发生两起爆炸事件致多人死伤，马尼拉地区地铁站为了加强安全管理，规定禁止乘客携带液体进站。





2 月 9 日上午 8 点 30 分左右，在该国学习服装设计专业的中国留学生张嘉乐，携带豆花进入地铁行李检查区，被两名安检人员拦下。他们要求张嘉乐要在进站前将豆花吃掉，但张嘉乐拒绝服从。





随后此事交由警方处理。正当警员克利斯托博（ William Cristobal ）向其解释地铁轨道 3 号线的安全规定时，张嘉乐竟一气之下将豆花泼向该名警员。





地铁方面在一份声明中表示，张嘉乐在向警察道歉后获释。但曼达卢永市警方当天晚些时候表示，张嘉乐已被警方逮捕，被控直接攻击等罪名。





在接受警方询问时，张嘉乐称自己并不会在地铁上吃这杯豆花， “ 准备上车时还盖上盖子了 ” 。她是被地铁的规定激怒，才会做出如此举动。









CNN 报道称，马尼拉警察局局长艾里萨（ Guillermo Eleazar ）表示，他们将在下周向移民局提交一份针对张嘉乐的驱逐出境令。





移民局发言人桑多瓦（ Dana Krizia Sandoval ）在一份声明中称， “ 我们将与交通部、国家首都地区警察局就此案进行协调。 ”





与此同时，交通部通讯主任里比然（ Goddess Libiran ）表示， “ 鉴于她（张嘉乐）表现出极其粗鲁的行为 ” ，地铁交通 3 号线的管理部门正考虑禁止这名中国留学生进入所有车站。（观察者网）

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