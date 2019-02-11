红黄蓝要改名了：1.25亿购新加坡教育资产，拟更名GEH

中国幼儿园连锁品牌红黄蓝教育要改名了。





2月5日，红黄蓝教育（NYSE:RYB）在其官网宣布，已经达成对一家位于新加坡的私立儿童教育集团70%股权的最终收购协议，收购价格为1.25亿元人民币，将以现金方式支付。红黄蓝未在公告中披露收购标的名称。





同时，红黄蓝打算将其英文名称RYB Education更名为GEH Education。红黄蓝称，公司董事会已经批准了更名事项，并将提交到股东大会审核。不过，红黄蓝未披露公司中文名称是否会发生变更。





红黄蓝称更名是“为了更好地反映公司在多个市场地区品牌、产品和服务高速增长的平台地位”。





对于新加坡资产的收购，红黄蓝同样给出了品牌和服务扩张方面的解释。





红黄蓝教育创始人、CEO史燕来在公告中表示，“我们非常激动将这块儿童教育资产纳入平台中，此次收购将扩大公司品牌和服务的提供范围。”





“此外，国际英语和双语课程，以及我们正在收购的高素质教育管理团队，将与我们在中国的业务产生巨大的协同作用，增强我们在中国核心幼儿教育市场的竞争优势。”史燕来表示。





红黄蓝官网显示，红黄蓝教育（RYB Education）及其前身创建于1998年，目前红黄蓝拥有近1300家亲子园和近500家幼儿园，为0-6岁婴幼儿和家庭提供学前教育指导与服务。

2017年9月27日，红黄蓝在美国纽约证券交易所挂牌上市。





红黄蓝在2018年11月28日发布的2018年第三季度财报显示，第三季度红黄蓝的净营收较上年同期下滑5.7%至3530万美元，净亏损达到430万美元，而上年同期为净利润160万美元。前9个月红黄蓝的净亏损达到230万美元，去年同期为录得690万美元净利润。





此次红黄蓝将业务拓展至海外，还与国内幼儿园新规有关。





2018年11月15日晚间，《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》发布。《意见》指出，民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。





这相当于直接斩断营利性幼儿园上市或者被并购之路。不过，对于已经上市的民办幼儿园资产如何处置，目前还不得而知。学前教育新规发布当晚，红黄蓝股价暴跌50%。





2019年1月，国务院办公厅印发《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》，提出小区配套幼儿园移交当地教育行政部门后，应当由教育行政部门办成公办园或委托办成普惠性民办园，不得办成营利性幼儿园。





《通知》发布后，甚至一度有“私立幼儿园将退出历史舞台”的误读，对此，教育部回应称，关于“不得办成营利性幼儿园”的规定，是特指小区配套幼儿园，其他场所的民办园仍可自主选择办成营利性民办园或者非营利性民办园，享受国家和地方规定的有关民办园的扶持政策。因此，不存在私立幼儿园或营利性民办园要退出历史舞台的说法。





不过，小区配套幼儿园从营利性民办园转向普惠性民办园，将直接对红黄蓝这一类以幼儿园运营和加盟业务为主的上市公司产生巨大影响。因为普惠性幼儿园的特征之一就是收费实行政府定价或接受政府指导价。 早在2018年底，在宣布1200万美元股份回购的同时，红黄蓝就已经表态积极响应政府号召，主动申办普惠性幼儿园等。





转向海外市场，似乎也不难理解。（澎湃新闻）

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