美国总统特朗普或在5月访问日本 6月将再次访日参加G20峰会

美国总统特朗普与日本首相安倍晋三互通电话后，白宫官员周三表示，预计特朗普5月将访问日本并且会见日本新天皇，之后将在6月再度访日参加20国集团(G20)峰会。
日本放送协会(NHK)引述日本官员的话称，特朗普首次访日时间可能在5月26-28日，他将是日本新天皇德仁5月1日即位后所接见的第一位外宾。
特朗普在白宫椭圆形办公室被问及是否将在5月访问日本时，他回答说：“我会去，在某个时间。”
白宫官员表示，特朗普也将出席6月在大阪举行的G20峰会。
特朗普下周在河内与朝鲜领导人金正恩举行峰会之前，于周三同安倍晋三通了电话。
“两位领导人重申了他们关于实现(朝鲜)最终、全面可验证无核化的承诺，”白宫发言人Sarah Sanders表示。
日本外务省表示，两位领导人讨论了涉及朝鲜的共同关切的问题，包括让被朝鲜绑架的日本人回国、朝鲜发展核武器和导弹系统等。
日本外务省还称，特朗普与安倍晋三同意，在2月27-28日特金会后再次通电话。
特朗普在椭圆形办公室对记者表示，他与安倍晋三就朝鲜问题交换了意见。
“我认为我们的看法非常一致，”特朗普说。
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