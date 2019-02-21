美国总统特朗普或在5月访问日本 6月将再次访日参加G20峰会

美国总统特朗普与日本首相安倍晋三互通电话后，白宫官员周三表示，预计特朗普 5 月将访问日本并且会见日本新天皇，之后将在 6 月再度访日参加 20 国集团 (G20) 峰会。





日本放送协会 (NHK) 引述日本官员的话称，特朗普首次访日时间可能在 5 月 26-28 日，他将是日本新天皇德仁 5 月 1 日即位后所接见的第一位外宾。





特朗普在白宫椭圆形办公室被问及是否将在 5 月访问日本时，他回答说： “ 我会去，在某个时间。 ”





白宫官员表示，特朗普也将出席 6 月在大阪举行的 G20 峰会。





特朗普下周在河内与朝鲜领导人金正恩举行峰会之前，于周三同安倍晋三通了电话。





“ 两位领导人重申了他们关于实现 ( 朝鲜 ) 最终、全面可验证无核化的承诺， ” 白宫发言人 Sarah Sanders 表示。





日本外务省表示，两位领导人讨论了涉及朝鲜的共同关切的问题，包括让被朝鲜绑架的日本人回国、朝鲜发展核武器和导弹系统等。





日本外务省还称，特朗普与安倍晋三同意，在 2 月 27-28 日特金会后再次通电话。





特朗普在椭圆形办公室对记者表示，他与安倍晋三就朝鲜问题交换了意见。

“ 我认为我们的看法非常一致， ” 特朗普说。





日本驻华盛顿大使馆未立即回覆置评请求。

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