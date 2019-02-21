前朝鲜驻意大利代理大使失踪后 其女已回国





意大利外交部周三表示，朝鲜去年告知意大利，在朝鲜驻意大利代理大使曹成吉 ( 音译 )(Jo Song Gil) 离开罗马的职位之后，他的女儿已经要求回国。





朝鲜外交官曹成吉和他的妻子 11 月失踪，一韩国报纸报导称他们已经在一西方国家申请庇护，但报导未透露是哪国。





前朝鲜驻英国大使馆公使太永浩 (Thae Yong Ho) 周二表示，曹成吉在出逃时未能带着女儿一起走。太永浩 2016 年脱北到韩国。





太永浩引述他在朝鲜联络管道的说法，曹成吉的女儿已立即被带回平壤。





意大利外交部副部长 Manlio Di Stefano 在 Facebook 愤怒要求有关这个女孩失踪的讯息，称 “ 对此负责的人将付出代价。 ”





不久后意大利外交部发出一份声明，称他们已在 12 月 5 日获朝鲜告知，曹成吉和他的妻子于 11 月 10 日离开大使馆，他们的女儿已经在 11 月 14 日遣返回国。





声明称曹成吉女儿要求回到祖父母身边，并有一名朝鲜大使馆女性职员随行。声明称， “ 外交部并未有关于此事的进一步情报。 ”





Di Stefano 称曹成吉女儿 17 岁，意大利应该给予保护。他写道 “ 她现在可能正遭到全世界最糟糕政权之一的折磨 ” 。 Di Stefano 隶属于执政联盟中的五星运动党。





Di Stefano 拒绝就外交部的上述声明置评。 ( 路透社 )





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