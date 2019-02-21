前朝鲜驻意大利代理大使失踪后 其女已回国

意大利外交部周三表示，朝鲜去年告知意大利，在朝鲜驻意大利代理大使曹成吉(音译)(Jo Song Gil)离开罗马的职位之后，他的女儿已经要求回国。
朝鲜外交官曹成吉和他的妻子11月失踪，一韩国报纸报导称他们已经在一西方国家申请庇护，但报导未透露是哪国。
前朝鲜驻英国大使馆公使太永浩(Thae Yong Ho)周二表示，曹成吉在出逃时未能带着女儿一起走。太永浩2016年脱北到韩国。
太永浩引述他在朝鲜联络管道的说法，曹成吉的女儿已立即被带回平壤。
意大利外交部副部长Manlio Di Stefano在Facebook愤怒要求有关这个女孩失踪的讯息，称“对此负责的人将付出代价。”
不久后意大利外交部发出一份声明，称他们已在12月5日获朝鲜告知，曹成吉和他的妻子于11月10日离开大使馆，他们的女儿已经在11月14日遣返回国。
声明称曹成吉女儿要求回到祖父母身边，并有一名朝鲜大使馆女性职员随行。声明称，“外交部并未有关于此事的进一步情报。”
Di Stefano称曹成吉女儿17岁，意大利应该给予保护。他写道“她现在可能正遭到全世界最糟糕政权之一的折磨”。Di Stefano隶属于执政联盟中的五星运动党。
Di Stefano拒绝就外交部的上述声明置评。(路透社)
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