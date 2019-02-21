把年轻人血浆注射到人体 美“吸血鬼疗法”遭警告

近来一种把年轻人血浆注射到人体内治疗衰老相关疾病的所谓 “ 吸血鬼疗法 ” 在美国大行其道。不过，美国食品和药物管理局（ FDA ） 19 日已就这种疗法正式发出警告。





美国福克斯新闻网 20 日报道称， FDA 在声明中表示，把年轻人血浆注射到人体内的疗法并未经过严格测试，无法明确疗效及安全性。声明强烈建议消费者不要轻易尝试。 FDA 指出，该局曾批准在某些场合下使用血浆注射，但这种经审批的操作存在风险，包括接受注射者可能产生过敏反应和其他输血相关问题。该局不认可也从未批准通过血浆注射以实现抗衰老，或用该疗法来治疗阿尔茨海默病、帕金森病等。

一家名叫 Ambrosia 的创业公司因提供这种所谓 “ 吸血鬼疗法 ” 陷入争议。据英国《卫报》报道，消费者花 8000 美元就能在该公司注射 1 升血；花 1.2 万美元就能注射 2 升血。 Ambrosia 公司的创始人、斯坦福医学院毕业生卡玛琴甚至直接声称这种疗法具有 “ 返老还童 ” 的功效。

公开数据显示， Ambrosia 公司共有 600 名客户，平均年龄 60 岁。血液来自地方血库，输血前经过分流和汇总，因此一个血包中会包含来自不同献血者的血液。

就在

FDA

发表上述声明后，

Ambrosia

公司网站主页发出一条新闻，称公司

“

已停止治疗

”

，而且网站上的其他内容基本都已清空。

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