把年轻人血浆注射到人体 美“吸血鬼疗法”遭警告

近来一种把年轻人血浆注射到人体内治疗衰老相关疾病的所谓“吸血鬼疗法”在美国大行其道。不过，美国食品和药物管理局（FDA）19日已就这种疗法正式发出警告。
美国福克斯新闻网20日报道称，FDA在声明中表示，把年轻人血浆注射到人体内的疗法并未经过严格测试，无法明确疗效及安全性。声明强烈建议消费者不要轻易尝试。FDA指出，该局曾批准在某些场合下使用血浆注射，但这种经审批的操作存在风险，包括接受注射者可能产生过敏反应和其他输血相关问题。该局不认可也从未批准通过血浆注射以实现抗衰老，或用该疗法来治疗阿尔茨海默病、帕金森病等。
一家名叫Ambrosia的创业公司因提供这种所谓“吸血鬼疗法”陷入争议。据英国《卫报》报道，消费者花8000美元就能在该公司注射1升血；花1.2万美元就能注射2升血。Ambrosia公司的创始人、斯坦福医学院毕业生卡玛琴甚至直接声称这种疗法具有“返老还童”的功效。
公开数据显示，Ambrosia公司共有600名客户，平均年龄60岁。血液来自地方血库，输血前经过分流和汇总，因此一个血包中会包含来自不同献血者的血液。
就在FDA发表上述声明后，Ambrosia公司网站主页发出一条新闻，称公司“已停止治疗”，而且网站上的其他内容基本都已清空。
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