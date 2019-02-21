    • 2019年2月21日

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    把年轻人血浆注射到人体 美“吸血鬼疗法”遭警告

    星期四, 二月 21, 2019 , ,

    近来一种把年轻人血浆注射到人体内治疗衰老相关疾病的所谓吸血鬼疗法在美国大行其道。不过，美国食品和药物管理局（FDA19日已就这种疗法正式发出警告。

    美国福克斯新闻网20日报道称，FDA在声明中表示，把年轻人血浆注射到人体内的疗法并未经过严格测试，无法明确疗效及安全性。声明强烈建议消费者不要轻易尝试。FDA指出，该局曾批准在某些场合下使用血浆注射，但这种经审批的操作存在风险，包括接受注射者可能产生过敏反应和其他输血相关问题。该局不认可也从未批准通过血浆注射以实现抗衰老，或用该疗法来治疗阿尔茨海默病、帕金森病等。
    　　
    一家名叫Ambrosia的创业公司因提供这种所谓吸血鬼疗法陷入争议。据英国《卫报》报道，消费者花8000美元就能在该公司注射1升血；花1.2万美元就能注射2升血。Ambrosia公司的创始人、斯坦福医学院毕业生卡玛琴甚至直接声称这种疗法具有返老还童的功效。
    　　
    公开数据显示，Ambrosia公司共有600名客户，平均年龄60岁。血液来自地方血库，输血前经过分流和汇总，因此一个血包中会包含来自不同献血者的血液。
    　　
    就在FDA发表上述声明后，Ambrosia公司网站主页发出一条新闻，称公司已停止治疗，而且网站上的其他内容基本都已清空。

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