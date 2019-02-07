苹果夺全球市值最高上市公司宝座:暂超微软亚马逊

苹果再度成为了全球市值最高的上市公司。

当地时间 2 月 6 日，苹果公司以 8215.9 亿美元市值收盘，超过了此前领跑的微软和亚马逊。微软的收盘市值为 8134.8 亿美元，亚马逊的收盘市值为 8057.0 亿美元。

据 CNBC 当天报道，苹果、微软、亚马逊这三家公司 2018 年末一直在市值排行榜前列你追我赶。亚马逊曾在第一名的位置短暂停留， 2018 年结束时，夺得市值首位的是微软。但最近的财报季，苹果重新获得了投资人的青睐。

1 月 2 日，苹果警告投资者，公司 2019 年第一财季收入将不达预期，随后公司市值大跌。投资者担忧 iPhone 需求疲软，并认为公司此次罕见的收入预警与中国等新兴市场对 iPhone 需求下降有关。 1 月 3 日， CNBC 报道称，与 2018 年 10 月 3 日达到的最高点相比，苹果公司的市值蒸发了 4520 亿美元。





但 iPhone 销量下跌的预警也令投资者下调了对苹果股价的预期。据路透社 2 月 6 日报道，分析师对苹果的平均目标价格从 3 个月前的 240 美元下降至 175 美元，与苹果现在的股价 174.24 美元相差无几。

自从 1 月 29 日 2019 年第一财季财报发布以来，苹果公司的股价上涨了约 13% 。即使 iPhone 收入下降了 15% ，但公司仍然证明了其服务业务强劲的利润率。

另一方面，亚马逊和微软的营收报告没有达到分析师的预期。据 CNBC 报道，微软公布了收入减少和未来预期不高的财报后，公司股价下跌了 4% 。亚马逊公布的财报中，盈利和收入都有所上升，但管理层在电话会议中透露，公司 2019 年将增加招聘和资本支出的投资，并对印度的新监管政策表示担忧，随后亚马逊股价大跌。 1 月 31 日，亚马逊市值跌破了 8000 亿美元。

2018

年

10

月

3

日，苹果公司市值达到

1.1

万亿美元的历史高点，随后则一直下跌。

2018

年

12

月被亚马逊和微软超过，交出了市值第一的位置。

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