苹果夺全球市值最高上市公司宝座:暂超微软亚马逊

苹果再度成为了全球市值最高的上市公司。
当地时间2月6日，苹果公司以8215.9亿美元市值收盘，超过了此前领跑的微软和亚马逊。微软的收盘市值为8134.8亿美元，亚马逊的收盘市值为8057.0亿美元。
据CNBC当天报道，苹果、微软、亚马逊这三家公司2018年末一直在市值排行榜前列你追我赶。亚马逊曾在第一名的位置短暂停留，2018年结束时，夺得市值首位的是微软。但最近的财报季，苹果重新获得了投资人的青睐。
1月2日，苹果警告投资者，公司2019年第一财季收入将不达预期，随后公司市值大跌。投资者担忧iPhone需求疲软，并认为公司此次罕见的收入预警与中国等新兴市场对iPhone需求下降有关。1月3日，CNBC报道称，与2018年10月3日达到的最高点相比，苹果公司的市值蒸发了4520亿美元。
但iPhone销量下跌的预警也令投资者下调了对苹果股价的预期。据路透社2月6日报道，分析师对苹果的平均目标价格从3个月前的240美元下降至175美元，与苹果现在的股价174.24美元相差无几。
自从1月29日2019年第一财季财报发布以来，苹果公司的股价上涨了约13%。即使iPhone收入下降了15%，但公司仍然证明了其服务业务强劲的利润率。
另一方面，亚马逊和微软的营收报告没有达到分析师的预期。据CNBC报道，微软公布了收入减少和未来预期不高的财报后，公司股价下跌了4%。亚马逊公布的财报中，盈利和收入都有所上升，但管理层在电话会议中透露，公司2019年将增加招聘和资本支出的投资，并对印度的新监管政策表示担忧，随后亚马逊股价大跌。1月31日，亚马逊市值跌破了8000亿美元。
2018年10月3日，苹果公司市值达到1.1万亿美元的历史高点，随后则一直下跌。2018年12月被亚马逊和微软超过，交出了市值第一的位置。
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