烫手山芋——德国部长讨论华为问题

在週三的联邦内阁会议之后，德国内政部长、经济部长、财政部长和交通部长紧接着单独举行会议，讨论华为问题。今年 3 月底，德国将拍卖 5G 频谱。是否以及在多大程度上允许华为参加德国 5G 通讯网络建设，是德国政界目前极为关注的一个问题。





据德国《商报》援引政府圈人士报道， 周三的讨论涉及安全目录、认证规则，以及与中国等国家的 " 无间谍 " 协议是否能保障 5G 网络传输中大量敏感数据的安全。





德政府尚未取得一致立场





德国政府发言人塞伯特（ Steffen Seibert ）在之后的新闻会上表示， 政府尚未取得一致立场。原则上是要减少安全风险，但尚需对具体措施做出决定。





此前一天，德国总理默克尔在访问东京时指出，德国必须确保华为不把数据交给中国政府。她说，必须和中国进行讨论，不能让企业把自己使用的数据交给国家，而是要有安全保障。

中国 2017 年的《国家情报法》规定，「任何组织和公民都应当依法支持、协助和配合国家情报工作」，「国家情报工作机构依法开展情报工作 ...... 可以向有关机关、组织和个人了解、询问有关情况，可以查阅或者调取有关的档案、资料、物品」。





德国情报机构发出警告





据德广联近日报道，内部人士透露，德国情报机构一致认为，不应当允许华为参与德国 5G 通讯网络建设，因为中方可能会在华为设备中安置「后门」程序，从而进行间谍甚至破坏行为。不过，德国安全机关也承认，目前还没有任何证据表明这些设备会被不正当利用，只是这种风险无法排除。





德国电信集团担心损失





在德国，负责安全标准的机构为联邦网络管理局以及联邦信息安全办公室。德国信息安全办公室以及电信公司主张不要将华为排除在外， 以免影响 5G 的建设速度。





德国电信集团也在一份企业内部文件中指出，若将华为排除在外，德国的 5G 通信网络建设将至少滞后两年，造成数十亿欧元的经济损失。此外， 5G 建设也需要使用既有设备，而德国现有通讯网络早已大量使用华为设备。





柏林 " 新责任基金会 " 网络安全项目负责人克莱汉斯（ Jan-Peter Kleinhans ）表示， 一方面，放弃使用华为设备可能会让德国的 5G 网络建设延迟 1 到 2 年，另一方面，必须考虑到，如果中国政府机构要求查看特定数据，像华为这样的中国公司是无法反抗的。 2015 、 2016 年的时候，为了不损害苹果的数据安全，这家 iPhone 生产商曾拒绝向美国联邦警察提供 iPhone 数据。





专家们指出，迄今为止，尚未出现袭击移动通讯网络来窃取商业机密的情况，因为通过电邮发送病毒软件更容易实施并达到目的。





美国政府官员一再向欧洲盟国发出警告，不要在建设

5G

网络中使用华为设备。近日，美方一名高级官员强调，与华为或中兴合作将对各国造成安全后果，有鉴于美国与欧洲各国的军事同盟关系，这样的后果也会对美国造成安全影响。捷克、挪威、波兰、比利时等国已表示考虑禁用华为。（德国之声中文网）

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