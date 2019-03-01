华为将在加拿大扩招200名研发人员 增加研发资金投入

据CNN 2月21日报道，尽管华为面临巨大压力，中加之间关系紧张，但是仍然将持续在加拿大扩大业务，加大投资。
华为加拿大分公司总裁Eric Li在多伦多宣布，将在加拿大扩招200名研发人员，并在当地增加15%的研发资金投入，约为2500万加元。根据一份声明，它还将确保“与加拿大机构合作产生的知识产权仍然留在该国”。实际上，华为和加拿大多家高校具备合作关系，他们表示未来将向这些高校合作伙伴“转让更多的知识产权专利”。
Eric Li在声明中称，“我们很高兴有机会在加拿大工作，这里拥有世界上最具创新性的技术”。
华为董事长梁华向路透社表示，“我们不会改变我们对研发投资的方法，将继续加大对加拿大研发的投入。我们希望与电信运营商进一步合作”。据他所说，华为与加拿大三大电信公司合作十年，花费数百万美元与当地大学合作、开展研究，在最近一次的招聘后，华为加拿大公司目前已经有1100名员工。
在华为加拿大招聘官网上，以“加入加拿大华为团队”为题的页面表明招聘正在火热进行。华为向求职者介绍了企业愿景并表示“华为正在迅速扩大我们的加拿大劳动力队伍，向你提供独特的机会，共同塑造加拿大电信的未来”。目前官网显示有194个岗位可供申请，以“软件工程师”、“AI研发研究员”居多。
彭博社认为，此项措施旨在缓解加拿大政府之前对华为的担忧。从上述招聘信息来看，这是华为扩大研发的一部分，该公司正努力在加拿大5G无线网络的发展中占到一席之地。
从去年起，美国、加拿大等“五眼联盟”成员国对华为技术、设备进行围堵。其中澳大利亚跟随美国对华为5G持明确抗拒态度，英国和新西兰倾向于不拒绝，加拿大政府尚未作出决定。据消息人士称，如果华为设备在加拿大被禁，这家本土通讯制造巨头或将损失“数十亿美元”。
2月25日，梁华在多伦多接受采访时表示，“只要我们的客户选择与华为合作，我们就会把更好的5G技术、解决方案和产品带到加拿大市场。如果华为被排除在加拿大5G部署之外，我们将继续致力于更好地服务选择我们的客户。”这也是创新为本、服务至上的华为之路。目前，华为在全球签订了30多个5G商用合同，发货了3万多个5G基站，持有2570多项5G专利。
梁华认为，华为在5G领域的领先地位，主要归功于其投资以及自2009年以来在技术创新和研发方面的专注努力。他说“从长远来看，技术进步的潮流是不可抗拒的。如果我们回顾一下进化史，我们绝对可以看到技术带来的社会进步”。
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