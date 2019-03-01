美俄军近期将接收S-500系统 此前称能击落洲际导弹

据俄罗斯卫星通讯社3月1日报道，俄罗斯朱可夫空天防御军事学院院长弗拉基米尔∙利亚波罗夫中将称，俄军近期预计将接收最新型防空导弹系统S-500。
此前据报道称，学院将为最新型防空导弹系统S-500培训战勤班。
利亚波罗夫在接受俄军《红星报》采访时表示：“2019年将有首批完成学院使用S-500系统作业的培训计划的军官毕业，军队尚未装备该系统，但我们预计近期将会装备。”
据此前报道，早在2017年7月，俄罗斯“阿尔玛兹•安泰”公司副总经理就在网上撰文表示，该公司将在2019年向俄罗斯武装部队交付S-500防空导弹系统。
令人惊讶的是，他透露，S-500系统将装备射程达到600公里的40N6M导弹，此外还有两种正在研制的新型导弹，主要用于拦截弹道导弹，这种导弹将可以用来实施中段拦截洲际导弹。
报道称，S-500及其前身S-400系统，是一个雄伟的项目。为了研制这一系统，专门扩建了下诺夫哥罗德机械制造厂，建设工作耗资达到4500亿卢布（合75亿美元）。
据介绍，S-500系统将可以兼容多种型号的导弹，用来对付不同的目标。此外，S-500系统，事实上，是两种不同的导弹系统，其共同点，实际上主要是供电系统。每种子系统有自身的有源相控阵雷达和搜索跟踪雷达。
S-500系统将沿用S-400系统的导弹来对付空气动力学目标，而对付弹道导弹目标的导弹则是新研制的，这样两种导弹在对付自身设计的目标的时候都可以达到最优化。
目前专门为S-500导弹研制的导弹共有3种，其中最致命的导弹，是用来对付空气动力目标（飞机、巡航导弹等）的40N6M型，射程可达600公里。
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