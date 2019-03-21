印度亿万富翁伦敦落网 印政府被批阻止外逃不力

印度珠宝商、亿万富翁尼拉夫 · 莫迪作为一桩金融诈骗案的主要嫌疑人， 19 日在英国首都伦敦落网。

由于没有能够阻止尼拉夫 · 莫迪出逃，印度政府承受压力。

[ 异国落网 ]

伦敦警察局 20 日证实， 19 日 “ 代表印度当局 ” 逮捕尼拉夫 · 莫迪。

路透社报道，他 19 日在伦敦市中心一家银行开设账户，银行职员随即联系警方。

尼拉夫 · 莫迪 20 日在伦敦威斯敏斯特地方法院出庭，说不想回印度接受审理。法官没有批准他的保释申请，要求羁押他至本月 29 日再次出庭。

尼拉夫 · 莫迪现年 48 岁，是知名珠宝商。美国《福布斯》杂志 2017 年把他列入富豪榜，推算他有大约 18 亿美元资产，后又将他除名。

印度方面 2018 年 2 月寻求逮捕他，原因是他和商业伙伴梅休尔 · 乔克西涉嫌利用由旁遮普国民银行职员伪造的金融文件，从其他银行借贷大约 20 亿美元，以购买、进口珠宝。

尼拉夫 · 莫迪和乔克西否认犯罪。旁遮普国民银行是印度第二大国有银行。





印度一家法院 20 日对尼拉夫 · 莫迪的妻子签发不可保释的逮捕令，同时裁定允许专门调查经济犯罪的中央执法局拍卖尼拉夫 · 莫迪名下 11 辆车，允许税务机关拍卖他拥有的 68 幅画。

[ 政府承压 ]

尼拉夫 · 莫迪和乔克西 2018 年 1 月离开印度。国际刑警组织去年对他签发 “ 红色通缉令 ” 。印度方面去年 8 月要求英方引渡尼拉夫 · 莫迪。

尼拉夫 · 莫迪先前逍遥法外一直是印度反对党攻击执政党的把柄。

得知他在伦敦落网，印度反对党国大党成员吴拉姆 · 纳比 · 阿扎德说： “ 这么知名的人物居然能在诈骗调查过程中出境令人惊讶。 ”

印度政府官员哈迪普 · 普里说，尼拉夫 · 莫迪落网证明 “ 印度不会允许经济罪犯劫掠国家、逃脱法律制裁 ” 。

印度总理纳伦德拉 · 莫迪政府先前因迟迟未能将酒业大亨维贾伊 · 马利亚引渡回国而遭受批评。

尼拉夫

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莫迪与纳伦德拉

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莫迪没有关联。

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