印度亿万富翁伦敦落网 印政府被批阻止外逃不力

印度珠宝商、亿万富翁尼拉夫·莫迪作为一桩金融诈骗案的主要嫌疑人，19日在英国首都伦敦落网。
由于没有能够阻止尼拉夫·莫迪出逃，印度政府承受压力。
[异国落网]
伦敦警察局20日证实，19日“代表印度当局”逮捕尼拉夫·莫迪。
路透社报道，他19日在伦敦市中心一家银行开设账户，银行职员随即联系警方。
尼拉夫·莫迪20日在伦敦威斯敏斯特地方法院出庭，说不想回印度接受审理。法官没有批准他的保释申请，要求羁押他至本月29日再次出庭。
尼拉夫·莫迪现年48岁，是知名珠宝商。美国《福布斯》杂志2017年把他列入富豪榜，推算他有大约18亿美元资产，后又将他除名。
印度方面2018年2月寻求逮捕他，原因是他和商业伙伴梅休尔·乔克西涉嫌利用由旁遮普国民银行职员伪造的金融文件，从其他银行借贷大约20亿美元，以购买、进口珠宝。
尼拉夫·莫迪和乔克西否认犯罪。旁遮普国民银行是印度第二大国有银行。
印度一家法院20日对尼拉夫·莫迪的妻子签发不可保释的逮捕令，同时裁定允许专门调查经济犯罪的中央执法局拍卖尼拉夫·莫迪名下11辆车，允许税务机关拍卖他拥有的68幅画。
[政府承压]
尼拉夫·莫迪和乔克西2018年1月离开印度。国际刑警组织去年对他签发“红色通缉令”。印度方面去年8月要求英方引渡尼拉夫·莫迪。
尼拉夫·莫迪先前逍遥法外一直是印度反对党攻击执政党的把柄。
得知他在伦敦落网，印度反对党国大党成员吴拉姆·纳比·阿扎德说：“这么知名的人物居然能在诈骗调查过程中出境令人惊讶。”
印度政府官员哈迪普·普里说，尼拉夫·莫迪落网证明“印度不会允许经济罪犯劫掠国家、逃脱法律制裁”。
印度总理纳伦德拉·莫迪政府先前因迟迟未能将酒业大亨维贾伊·马利亚引渡回国而遭受批评。
尼拉夫·莫迪与纳伦德拉·莫迪没有关联。
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