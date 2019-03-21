美联邦航空局:波音为737MAX机型开发软件升级补丁

据美国有线电视新闻网消息，美国联邦航空局（ FAA ） 20 日表示，波音公司已经开发了一个软件升级补丁和飞行员培训计划，以解决波音 737MAX 型飞机在坠机事故中被发现的问题。





美国联邦航空局在一份声明中说： “ 美国联邦航空局了解到，波音公司正在制定一份服务公告，规定安装新的飞行控制计算机操作程序软件。 ”





“ 波音还开发了与该软件相关的机组人员培训计划， ” 声明还说道， “ 联邦航空局对此软件安装和培训计划的持续审查是该机构的首要任务， 737MAX 运营商推出任何软件、培训或其他措施也同样如此。 ”

报道称，在接连两起 737MAX 型飞机坠机事故发生后，美国联邦航空局曾要求波音公司 “ 不得迟于 2019 年 4 月 ” 完成软件升级，但表示这种机型的飞机仍然适航，无需停飞。

在声明中，美国联邦航空局还提到埃塞航坠机事故原因的调查进程。目前，埃塞航已与法国空难调查组就埃塞航坠机事故展开了调查。 “ 驾驶舱语音记录器和飞行数据记录器的信息已经被下来，并有埃塞政府掌握， ” 美国联邦航空局在声明中写道。

法国政府

20

日也向

CNN

表示，坠毁飞机黑匣子将由埃塞俄比亚调查人员进行分析。美国联邦航空局此前曾表示，数据和实物证据显示埃塞航坠机事故与不到

6

各月前发生的狮航坠机事故存在相似之处。

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