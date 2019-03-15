菲律宾40余名官员涉嫌参与毒品交易被起诉 含33名市长

菲律宾总统杜特尔特 14 日说， 40 余名地方官员因涉嫌卷入毒品交易被起诉。

杜特尔特当天在南部城市达沃举行的菲律宾和平与秩序委员会相关会议上公布一份涉嫌参与毒品交易的官员名单，其中包括 33 名市长、 8 名副市长。





杜特尔特并未公布这些官员涉嫌参与毒品交易的细节或证据，但强调有关部门已对名单进行过反复核实，因此他选择将其公之于众。

杜特尔特表示，政府还掌握其他官员 “ 涉毒 ” 线索，但这些线索尚需进一步核实，一旦证据确凿，他将公布相关官员名单。

菲律宾内政和地方政府部当天表示，要以 “ 行为严重失当 ”“ 妨害公众利益 ” 及 “ 玩忽职守 ” 对这些地方官员提起诉讼。

据媒体报道，这 40 余名因涉嫌参与毒品交易被起诉的地方官员当中，多数人已报名参加将于今年 5 月举行的菲律宾地方政府及议会选举。

菲律宾国内毒品泛滥。杜特尔特自 2016 年 6 月就任总统以来，在全国范围内推动大规模扫毒。据菲缉毒署统计， 2016 年 7 月至 2019 年 1 月，菲执法部门开展近 12 万次扫毒行动，逮捕逾 17 万名涉毒犯罪嫌疑人，打死 5100 多名涉毒犯罪嫌疑人。

杜特尔特表示，他希望在

2022

年总统任期结束时可以解决菲国内毒品问题。

Twitter

sgnypost





