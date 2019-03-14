美国也宣布停飞波音737 MAX飞机 埃航空难事件继续发酵

BA.N )737 MAX 157 人丧生后出现安全忧虑。这是在不到五个月时间里发生的第二起与 737 机型有关的空难。 美国周三加入欧洲、中国以及其他国家的行列，宣布停飞波音飞机，因为埃塞俄比亚航空一架飞机坠毁导致人丧生后出现安全忧虑。这是在不到五个月时间里发生的第二起与机型有关的空难。





波音是全球最大的飞机制造企业，目前正面临多年来最严重的危机，已有数十年生产历史的 737 系列飞机是该公司最可靠的现金和利润来源，如今却让公司声誉受损。





美国联邦航空管理局 (FAA) 在宣布停飞决定时，援引了周日亚的斯亚贝巴附近空难现场的最新卫星数据和证据。





这是 FAA 在六年内第二次停飞波音飞机，此前在 2013 年因电池起火问题停飞了波音 787 梦幻客机。





波音股价收高 0.5% 报 377.14 美元，在 FAA 宣布停飞决定后跌幅一度超过 3% 。





纽约 Inverness Counsel 首席投资策略师 Tim Ghriskey 表示，停飞让波音有时间解决问题，并且不会面临另一起潜在空难。





美国运行 737 MAX 客机的航空公司 -- 西南航空 (Southwest Airlines)( 、美国航空集团 (American Airlines Group)( 和美国联合航空公司 (UAL.O) 表示，他们在为旅客重新订票。 737 MAX--(Southwest Airlines)( LUV.N (American Airlines Group)( AAL.O





西南航空是拥有 737 MAX 8 客机数量最多的航空公司，有 34 架；美国航空集团有 24 架 737 MAX 8 ，联合航空公司有 14 架。





西南航空股价收高 0.4% 。





“FAA 做出的这个决定，是基于今日对搜集的数据以及事故现场发现的新证据进行的分析， ”FAA 在声明中称，之前不久美国总统特朗普宣布将停飞该机型。





“ 这些证据，加上 FAA 今早最新得到经过整理的卫星数据，让我们做出了这个决定。 ”





在 FAA 进行调查期间，停飞令将持续有效。





波音在声明中称，支持暂时停飞波音 737 MAX 的行动。该公司仍然认为这些飞机可以保障飞行安全。





“ 出于高度严谨的态度，并且为了打消对该型飞机安全性的疑虑，波音已决定向 FAA 建议暂时停飞全部 371 架 737 MAX 飞机。 ”





德国负责调查空难的联邦机构称，不会对埃航受损的黑匣子进行分析。这令空难调查的进程存在不确定性。

FAA

表示，黑匣子周三稍晚送往法国。

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路透社

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