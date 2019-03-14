美国也宣布停飞波音737 MAX飞机 埃航空难事件继续发酵

美国周三加入欧洲、中国以及其他国家的行列，宣布停飞波音(BA.N)737 MAX飞机，因为埃塞俄比亚航空一架飞机坠毁导致157人丧生后出现安全忧虑。这是在不到五个月时间里发生的第二起与737机型有关的空难。
波音是全球最大的飞机制造企业，目前正面临多年来最严重的危机，已有数十年生产历史的737系列飞机是该公司最可靠的现金和利润来源，如今却让公司声誉受损。
美国联邦航空管理局(FAA)在宣布停飞决定时，援引了周日亚的斯亚贝巴附近空难现场的最新卫星数据和证据。
这是FAA在六年内第二次停飞波音飞机，此前在2013年因电池起火问题停飞了波音787梦幻客机。
波音股价收高0.5%报377.14美元，在FAA宣布停飞决定后跌幅一度超过3%。
纽约Inverness Counsel首席投资策略师Tim Ghriskey表示，停飞让波音有时间解决问题，并且不会面临另一起潜在空难。
美国运行737 MAX客机的航空公司--西南航空(Southwest Airlines)(LUV.N)、美国航空集团(American Airlines Group)(AAL.O)和美国联合航空公司(UAL.O)表示，他们在为旅客重新订票。
西南航空是拥有737 MAX 8客机数量最多的航空公司，有34架；美国航空集团有24架737 MAX 8，联合航空公司有14架。
西南航空股价收高0.4%。
“FAA做出的这个决定，是基于今日对搜集的数据以及事故现场发现的新证据进行的分析，”FAA在声明中称，之前不久美国总统特朗普宣布将停飞该机型。
“这些证据，加上FAA今早最新得到经过整理的卫星数据，让我们做出了这个决定。”
在FAA进行调查期间，停飞令将持续有效。
波音在声明中称，支持暂时停飞波音737 MAX的行动。该公司仍然认为这些飞机可以保障飞行安全。
“出于高度严谨的态度，并且为了打消对该型飞机安全性的疑虑，波音已决定向FAA建议暂时停飞全部371架737 MAX飞机。”
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