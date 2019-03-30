中美双方在北京的贸易磋商“坦诚且有建设性” 并取得新的进展

美国和中国表示，他们在周五北京结束的贸易谈判中取得了进展。美方称，磋商 “ 坦诚且有建设性 ” 。全球最大的两个经济体正试图解决一场历时近九个月的激烈贸易战。





“ 双方就谈判和未来重要举措进行了坦诚和建设性的讨论，并继续取得进展。 ” 白宫在一份声明中表示，并称期待着中国国务院副总理刘鹤率领的代表团下周访问华盛顿。





声明没有提供有关进展性质的其他细节。





美国财政部长努钦和贸易代表莱特希泽访问北京，这是自特朗普总统以谈判取得进展为由，推迟原定于 3 月 2 日对价值 2,000 亿美元的中国商品加征关税以来，双方首次举行面对面会谈。





新华社报导，双方讨论了协议有关文本，并取得新的进展，但没有在这份简短的报导中详细说明。





“ 美国贸易代表和我在北京结束了建设性的贸易谈判， ” 努钦在推特上表示。





早些时候，努钦对记者称，美国官员周四举行了 “ 非常富有成效的工作晚宴 ” 。他没有详细说明，也不清楚他与谁共进晚餐。





特朗普从去年 7 月开始对 2,500 亿美元的中国进口商品征收关税，此举旨在迫使中国改变与世界其他国家做生意的方式，并向美国公司开放更多的经济领域。





尽管特朗普强加关税的措施激怒了许多人，但他推动改变被普遍视为扭曲市场的中国贸易和补贴做法的努力，得到了广泛支持。





游说者、公司高管和来自两党的美国国会议员敦促特朗普不要仅仅满足于中方提出的从美国购买大宗商品以帮助缩小创纪录的贸易逆差的提议。





** 迷失在翻译中 ?**





目前还不清楚双方在哪些方面取得了进展。知情人士表示，在执行机制、美国何时以及如何取消对中国产品的关税等方面仍存在重大分歧。





周五早，刘鹤在钓鱼台国宾馆迎接了努钦和莱特希泽一行。在记者面前的两次短暂露面中，他们三人与对方团队寒暄问候。





观察人士此前预计，本轮会谈的范围会相当狭窄，但两国都希望表明，他们正在为达成一项决议而努力。美国代表团抵达后大约 24 小时，本轮会谈就结束了。





路透此前报导称，双方正在就六个领域的书面协议进行谈判：强制技术转让和网络盗窃、知识产权、服务、汇率、农业和非关税贸易壁垒。





美国政府一名官员本周稍早对路透表示，莱特希泽和努钦 “ 实际上是坐在那里阅读文本 ” ，这项任务通常被委派给级别较低的代表。





一位了解谈判情况的人士表示， “ 翻译肯定是个问题 ” ，他指的是中文和英文版本之间的差异。





周四，国务院总理李克强表示，中国政府将大幅扩大外资银行、证券和保险公司的市场准入，这引发了人们的猜测，即中国可能很快就会宣布允许外资金融公司增加在华业务的新规定。





白宫国家经济委员会主任库德洛 (Larry Kudlow) 表示，如果达成贸易协议，美国可能会降低部分关税，同时保留其他关税，以确保北京方面遵守协议。





“ 我们不会放弃我们的影响力， ” 他周四在华盛顿告诉记者。





**“ 都会有问题的 ”**





许多人对任何协议能否永久解决中美贸易紧张局势表示怀疑。





“ 无论中国同意何种执行机制，无论是月度会议、季度会议还是其他核查办法，都会出现问题。 ”McLarty Associates 高级顾问 James Green 对路透表示。





“ 要么停止购买，要么就不会有市场准入。接下来的问题是， ‘ 你们什么时候考虑重新征收关税 ?’” 他补充道， “ 贸易问题不会就此搁置。 ”





美方表示，中方的做法导致有系统地窃取美国的知识产权，并迫使美国向中国公司转让技术。特朗普的要求包括结束中方的做法。





美国公司称，作为在华开展业务的一个条件，它们经常受到压力，要求它们把技术诀窍交给中国的合资伙伴、地方官员或监管机构。





美国政府称，技术往往随后被转移到中国竞争对手那里，并被他们使用。





事实证明，这个问题对谈判人员来说是棘手的，因为美国官员称，中国此前拒绝承认这个问题的严重程度达到美国所称的，因此很难讨论解决方案。





中国称，中国法律没有对合法交易的技术转让作出任何要求。 ( 路透社 )

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