李克强称中国今年下决心进行更大规模减税降费 4月1日减增值税

中国总理李克强周五表示，今年下决心要进行更大规模的减税降费，把增值税和单位社保缴费率降下来，减税降费红利近 2 万亿元人民币，可以说是应对当前经济下行压力的一个十分重要的关键性举措。





“ 这样做有利于公平，因为按照规则各类所有制企业普遍能从减税费中受惠，而且政策效率很高，一竿子插到底，直达市场主体。 4 月 1 日就要减增值税， 5 月 1 日就要降社保费率，全面推开。 ” 他在全国人大会议闭幕后的记者会上称。





李克强并解释称，今年更大规模的减税降费实际上是一项重大改革和重要抉择。之前反复测算过多种方案，有一种就是今后几年每年把增值税率降 1 个百分点，但在当前情况下企业可能感受不深。所以才下决心把占增值税 50% 多的制造业的增值税率明显降低 3 个百分点，把建筑业等部分行业降 1 个百分点，其他所有行业也确保只减不增。





“ 由于税制的原因可能在推进过程当中有些行业抵扣少了，税收有增加的可能，我们也做了认真的准备，就是对他们加大抵扣的力度，用打补丁的办法，并对所有的中小微企业实行普惠性减税，确保所有行业税负只减不增。 ” 他说。





至于减税降费带来的财政减收问题，李克强指出，政府要过紧日子，不仅要压缩一般公共预算的支出，而且增加特定的金融机构和央企上缴利润、进入国库，并把长期沉淀的资金收回。通过这些举措，共筹集了 1 万亿元资金。





此外，还要求地方政府也要挖潜，把自己的功课做足。对中西部地区，中央将给予适当的转移支付支持。





李克强表示，中国要调整国民收入分配结构，这也是一项改革，从趋势看，应该给实体经济、给企业让利，让他们在国民收入分配的蛋糕中的比例更大，这样能更多带动就业，让就业人群增加收入。





“ 大规模减税降费，是要动政府的存量利益，要割自己的肉。所以我说这是一项刀刃向内、壮士断腕的改革。 ” 他说， “ 为此，政府就要过紧日子，就要让利，政府的存量利益也要动，得罪人也要动，让利于企业，让利于民，这样财政才更可持续，反过来讲可能就要打问号了。我们这样做，不是说在预支未来，恰恰是在培育未来。 ”





在稳中有变、变中有忧的经济运行基调下，今年中国政府工作报告淡化了 GDP 增长目标，从去年的 6.5% 左右下调至 2019 年的目标增长 6-6.5% ，基本符合市场预期。与此同时，政府工作报告还给出了减税 “ 怎么减 ” 的答案，全年要减轻企业税收和社保缴费负担近 2 万亿元。





具体来看，要深化增值税改革，将制造业等行业现行 16% 的税率降至 13% ，将交通运输业和建筑业等行业现行 10% 的增值税率降至 9% ，确保主要行业税负明显降低；保持 6% 一档的税率不变，但通过采取对生产、生活型服务业增加税收抵扣等配套措施，确保所有行业税负只减不增，继续向推进税率三档并两档、税制简化方向迈进。





同时，要明显降低企业社保缴费负担，下调城镇职工基本养老保险的单位缴费比例，各地可降至

16%

；继续执行阶段性降低失业和工伤保险费率政策。（路透社）

Twitter

sgnypost





