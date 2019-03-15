任正非说孟晚舟在华为并不开心 被拘前本想另谋高就

中国电信设备业巨擘华为创始人任正非在周四播出的CTV专访中表示，华为财务长孟晚舟去年12月在加拿大被拘之前，曾一直想要另谋高就。
任正非是孟晚舟的父亲。他还对加拿大CTV表示，自从孟晚舟去年12月1日于温哥华遭拘留以来，父女俩关系变得更亲近了。
美国希望引渡孟晚舟，让她面对违反美国制裁伊朗规定所犯下的银行与电信欺诈等指控。孟晚舟否认有不法行为。
“在被拘前一个月，她本想要辞职，另外找份工作。她在这工作并不开心，但她被拘这件事让我俩的关系有改善，如今她明白了人生会有多艰难，”任正非向CTV表示。
“以前她是一帆风顺。她没法很好地应对挫折...成为英雄之前得经历许多磨难，没受过伤，就难以抗打击，”他补充称。
“孟晚舟没有犯罪。她没有违反加拿大的任何规定，我认为加拿大和华为都是受害者，这起案件伤害了两国人民，两国关系也遇挫，”任正非说。
他还说，他以前与孟晚舟不经常沟通，因为两个人都很忙。
“现在，我们每隔一天就通次电话，我们会闲聊、讲笑话，我会告诉她我在网上看到的轶事。加拿大的这起案件加深了我和女儿的感情。”他表示。
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