任正非说孟晚舟在华为并不开心 被拘前本想另谋高就

中国电信设备业巨擘华为创始人任正非在周四播出的 CTV 专访中表示，华为财务长孟晚舟去年 12 月在加拿大被拘之前，曾一直想要另谋高就。





任正非是孟晚舟的父亲。他还对加拿大 CTV 表示，自从孟晚舟去年 12 月 1 日于温哥华遭拘留以来，父女俩关系变得更亲近了。





美国希望引渡孟晚舟，让她面对违反美国制裁伊朗规定所犯下的银行与电信欺诈等指控。孟晚舟否认有不法行为。





“ 在被拘前一个月，她本想要辞职，另外找份工作。她在这工作并不开心，但她被拘这件事让我俩的关系有改善，如今她明白了人生会有多艰难， ” 任正非向 CTV 表示。





“ 以前她是一帆风顺。她没法很好地应对挫折 ... 成为英雄之前得经历许多磨难，没受过伤，就难以抗打击， ” 他补充称。





“ 孟晚舟没有犯罪。她没有违反加拿大的任何规定，我认为加拿大和华为都是受害者，这起案件伤害了两国人民，两国关系也遇挫， ” 任正非说。





他还说，他以前与孟晚舟不经常沟通，因为两个人都很忙。





“ 现在，我们每隔一天就通次电话，我们会闲聊、讲笑话，我会告诉她我在网上看到的轶事。加拿大的这起案件加深了我和女儿的感情。 ” 他表示。





“

针对孟晚舟的案件是个别事件，不应影响加拿大与华为的关系，

”

任正非说。

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路透社

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