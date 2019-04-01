2019年全球黄金需求将升至四年最高--行业报告

周一公布的行业报告预测，2019年全球黄金需求将上升至四年最高，因珠宝消费的增长抵消了央行买需的减少。
咨询公司金属聚焦(Metals Focus)称，今年全球将消费4,370吨黄金，较2018年的4,364吨略有上升，但将创下2015年以来最高。
金属聚焦2019年报告还预测，今年现货金均价为每盎司1,310美元，较2018年的1,268美元上涨，且为自2013年以来最高。
当前黄金交易价格约为每盎司1,300美元。
金属聚焦称，今年珠宝业对黄金的需求将增加3%至2,351吨，主要拜印度增加7%和中国增加3%所赐，从而将会抵消中东需求降低的影响。
报告预测，今年官方对黄金的采购将减少9%至600吨。去年由于各国央行储备多样化的需求，对黄金的购买量劲增近75%。
今年黄金现货投资需求料较上年大体持平，为1,082吨。
金属聚焦表示，由于金矿增产、回收增加以及一些生产商进行对冲，黄金供应将增加1%达到4,707吨。
金属聚焦认为，美国联邦储备理事会(美联储)结束升息，再加上全球的政治和经济不确定性，都助长了金价的上涨，但强势美元将限制其涨势。
黄金素来被当作在不确定时期进行投资的避险工具。
升息让不产生孳息的黄金对投资者而言吸引力降低，对金价不利；同时美元升值使黄金对于那些持有其它货币的投资者而言变得更贵，因而压低了需求。
全球黄金需求(吨)
2019(预估) 2018 变动幅度(%)
珠宝 2,351 2,282 3%
工业 337 335 1%
实货投资 1,082 1,078 0%
对冲 12
官方部门 600 657 -9%
总需求 4,370 4,364 0%
来源: 金属聚焦, Gold Focus 2019
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