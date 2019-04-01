2019年全球黄金需求将升至四年最高--行业报告

周一公布的行业报告预测， 2019 年全球黄金需求将上升至四年最高，因珠宝消费的增长抵消了央行买需的减少。





咨询公司金属聚焦 (Metals Focus) 称，今年全球将消费 4,370 吨黄金，较 2018 年的 4,364 吨略有上升，但将创下 2015 年以来最高。





金属聚焦 2019 年报告还预测，今年现货金均价为每盎司 1,310 美元，较 2018 年的 1,268 美元上涨，且为自 2013 年以来最高。





当前黄金交易价格约为每盎司 1,300 美元。





金属聚焦称，今年珠宝业对黄金的需求将增加 3% 至 2,351 吨，主要拜印度增加 7% 和中国增加 3% 所赐，从而将会抵消中东需求降低的影响。





报告预测，今年官方对黄金的采购将减少 9% 至 600 吨。去年由于各国央行储备多样化的需求，对黄金的购买量劲增近 75% 。





今年黄金现货投资需求料较上年大体持平，为 1,082 吨。









金属聚焦表示，由于金矿增产、回收增加以及一些生产商进行对冲，黄金供应将增加 1% 达到 4,707 吨。





金属聚焦认为，美国联邦储备理事会 ( 美联储 ) 结束升息，再加上全球的政治和经济不确定性，都助长了金价的上涨，但强势美元将限制其涨势。





黄金素来被当作在不确定时期进行投资的避险工具。





升息让不产生孳息的黄金对投资者而言吸引力降低，对金价不利；同时美元升值使黄金对于那些持有其它货币的投资者而言变得更贵，因而压低了需求。





全球黄金需求 ( 吨 )





2019( 预估 ) 2018 变动幅度 (%)





珠宝 2,351 2,282 3%





工业 337 335 1%





实货投资 1,082 1,078 0%





对冲 12





官方部门 600 657 -9%





总需求 4,370 4,364 0%









来源 : 金属聚焦 , Gold Focus 2019

( 完 )

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