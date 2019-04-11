贸易战改变美国部分受关税影响产品的进口来源

据周三发布的一项新的分析，美国总统特朗普与中国的贸易战使美国企业将家具、冰箱和汽车轮胎等受关税影响产品的采购转向越南、韩国、台湾和墨西哥等国家和地区。





特朗普决定对价值约 2,500 亿美元中国输美商品加征 10%-25% 的关税，这扰乱了美国零售商和制造企业，促使他们匆忙行动避免可能出现的成本大幅攀升。





标普全球市场财智 (S&P Global Market Intelligence) 的贸易数据公司 Panjiva 在一份报告中称，随着买家逐渐清空关税提高前库存的产品，并将订单转到成本较低的国家，第一季美国从中国进口的集装箱装运的货物减少了 6.4% 。





宜家 (IKEA) 、家得宝 (Home Depot) ( 、塔吉特 (Target) ( 和 Room to Go 等零售商第一季进口的中国产家具减少了 13.5% 。 Panjiva 称，但从越南进口的家具大增 37.2% ，从台湾进口的家具增加 19.3% ，从而部分抵消了从中国进口减少的影响。 (IKEA)(Home Depot) ( HD.N (Target) ( TGT.N Room to Go13.5%Panjiva37.2%19.3%





家电进口也受到影响。





第一季从中国进口的冰箱减少了 24.1% ，而从韩国和墨西哥进口的冰箱分别增加了 31.8% 和 32% 。





“ 这种转变的一个重要因素是三星电子和 LG 电子重新安排供应链， ”Panjiva 在报告中称。





汽车行业也一直在重新思考贸易路径。









在中国采取贸易关税措施后，美国企业也在转移工厂投资。三位分析师预计这已经给美国消费者和企业造成了 192 亿美元的成本。





Cooper Tire & Rubber Co ( CTB.N 12 月称，已经与赛轮轮胎 ( 越南 )( 601058.SS 总部位于俄亥俄州的月称，已经与赛轮轮胎越南组建合资公司，将在越南胡志明市附近建设一家卡车和巴士子午线轮胎工厂。





“

我们对扩大制造业版图感到兴奋，这使我们的产品来源多元化，可以防范关税等风险，

”Cooper

财务长

Christopher Eperjesy

在

2

月时表示。当时该公司宣布对中国的一个合资制造项目计入

3,400

万美元减值。

(

路透社

)

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