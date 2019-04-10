金正恩:当前局势紧张 要自力更生

朝鲜领袖金正恩周二主持召开劳动党中央委员会政治局扩大会议，强调应对当前“紧张局势”，干部须高度发扬创造和自力更生的精神，并继续贯彻劳动党全力建设经济的新战略路线。





朝鲜官媒朝中社报道称，金正恩昨日下午在会上强调，针对当前的紧张局势，“干部们要具备对革命和建设的主人翁态度，全部发挥高度的责任心，高度发扬创造精神和自力更生、艰苦奋斗的革命精神，切实贯彻落实我们党新的战略路线。”





朝方在金特会谈判破裂后扬言另辟蹊径加大对美施压力度，但金正恩当天并未有任何有关核问题和批判美国的发言。另外，劳动党政治局会议决定于 10 日召开劳动党第七届中央委员会第四次全体会议。





有分析指出，鉴于金正恩在此次会议上再次展现出专心建设经济的决心，他有可能在中央委员会全体会议上提出解决民生问题等内部政策基调。在朝鲜 2013 年第十二届最高人民会议第七次会议前一天，劳动党曾召开中央全会确立“核武和经济建设并行路线”。





朝鲜劳动党中央政治局扩大会议４月９日下午在党中央本部大楼举行。





朝鲜劳动党委员长、朝鲜国务委员会委员长金正恩出席指导会议。





金正恩分析党中央委员会各科室和内阁的工作情况后，指出了政治局成员、政府和地方党干部们在工作和生活中出现的优缺点。





金正恩深入分析党和国家急需解决的问题，并强调针对当前的紧张局势，干部们要具备对革命和建设的主人翁态度，全部发挥高度的责任心，高度发扬创造精神和自力更生、艰苦奋斗的革命精神，切实贯彻落实我们党新的战略路线。





金正恩表示，党中央委员会主要科室要在党的政策指导中抓好主线，以负责任地、积极地、创新地组织和开展一切工作，根据革命发展的要求千方百计地加强自己的职能和作用，使党的工作来个新的变化。





金正恩强调，干部们要彻底根除慢性的形式主义、要领主义、主观主义、明哲保身、失败主义、滥用党权和官僚主义等一切消极现象，为执行和贯彻落实党的路线和政策忘我奋斗，尽到作为人民公仆的革命本分。（信报）





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