苹果传研新屏幕技术 料推更大尺寸iPad等

被喻为“最强苹果分析员”的天风国际分析师郭明錤表示，苹果公司正在研发全新的屏幕技术，料将用于更大尺寸的iPad和MacBook等产品。
郭明錤预计，苹果正在研发名为“mini LED”的全新屏幕技术，可以提供更好的色彩和对比度。外界预料，苹果会在今年6月全球开发者大会上推出这一技术。
苹果iPhone从2017年开始采用OLED屏幕，目前是用于iPhone上，屏幕尺寸较小，存在寿命短和易老化的问题。郭明錤认为，苹果正在研发的“mini LED”屏幕技术，是一种完全不同的技术，采用全新设计，适用于iPad等屏幕尺寸更大的产品，苹果也能因此而推出宽色域和高对比的产品。
郭明錤预计，“mini LED”屏幕技术，将用于iPad、Macbook和显示器等屏幕尺寸更大的苹果产品，与竞争对手的产品也会有更大的区别，又预计采用这一全新屏幕技术的苹果硬件产品，在未来两年内就将陆续推出。
他预计，苹果最先推出采用“mini LED”屏幕技术的产品将是显示器，料在今年次季或第三季推出，屏幕尺寸为31.6吋。而iPad料在2020年稍后时候或者2021年初推出，尺寸在10到12吋之间。其后，MacBook也料将换上“mini LED”屏幕，尺寸将在15吋到17吋之间，将在2021年上半年推出。（信报）
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