苹果传研新屏幕技术 料推更大尺寸iPad等

被喻为“最强苹果分析员”的天风国际分析师郭明錤表示，苹果公司正在研发全新的屏幕技术，料将用于更大尺寸的 iPad 和 MacBook 等产品。





郭明錤预计，苹果正在研发名为“ mini LED ”的全新屏幕技术，可以提供更好的色彩和对比度。外界预料，苹果会在今年 6 月全球开发者大会上推出这一技术。





苹果 iPhone 从 2017 年开始采用 OLED 屏幕，目前是用于 iPhone 上，屏幕尺寸较小，存在寿命短和易老化的问题。郭明錤认为，苹果正在研发的“ mini LED ”屏幕技术，是一种完全不同的技术，采用全新设计，适用于 iPad 等屏幕尺寸更大的产品，苹果也能因此而推出宽色域和高对比的产品。





郭明錤预计，“ mini LED ”屏幕技术，将用于 iPad 、 Macbook 和显示器等屏幕尺寸更大的苹果产品，与竞争对手的产品也会有更大的区别，又预计采用这一全新屏幕技术的苹果硬件产品，在未来两年内就将陆续推出。





他预计，苹果最先推出采用“ mini LED ”屏幕技术的产品将是显示器，料在今年次季或第三季推出，屏幕尺寸为 31.6 吋。而 iPad 料在 2020 年稍后时候或者 2021 年初推出，尺寸在 10 到 12 吋之间。其后， MacBook 也料将换上“ mini LED ”屏幕，尺寸将在 15 吋到 17 吋之间，将在 2021 年上半年推出。（信报）





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