不仅是华为 美国扩大对中国的技术审查

美国政府过去一年为遏制中国科技公司涉足美国经济而采取的一系列看似不相干的行动，反映出特朗普政府越来越担心这些公司现在或将来可能会帮助北京情报机构的间谍活动。
这些行动包括加强对许多行业的外国投资者的审查，公开警告盟友潜在漏洞以及阻止与中国有关联的公司收购涉及半导体设计等关键行业的美国公司。
专家表示，到目前为止，这一努力一直是七拼八凑的，以保护那些对美国国家安全至关重要的行业。但也有证据表明，幕后的政策制定者正竞相制定一种更为连贯的方法，以平衡与中国的贸易和国家安全利益。
例如，美国国防部和国土安全部正在努力为一些设备创建安全供应链，这些设备要么对国家安全至关重要，要么是支持美国的关键基础设施。
华盛顿战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)科技政策项目主任詹姆斯·刘易斯(James Lewis)说：“我认为他们会齐心协力共同努力，只是这个新问题还没有发生。”
不过就目前为止，很难看出一种策略或是控制点。
美国监管机构行使新权力
国会去年通过了扩大美国外国投资委员会(CFIUS)职权的措施，CFIUS负责调查外国对美国工业的投资。新措施扩大了CFIUS审查投资协议的权力，这些投资协议可能会让外国合作伙伴获得非公开的技术信息。
CFIUS上周决定，要求中国游戏公司北京昆仑万维科技股份有限公司(Beijing Kunlun Tech)剥离广受欢迎的同性恋约会应用软件Grindr，有报道称，原因是担心其收集的用户数据可能被用于敲诈军方和情报人员。
国会议员今年1月开始向华盛顿特区施压，要求其重新考虑是否允许一家中国公司为华盛顿地铁系统生产新车。他们担心监控设备或恶意软件可能嵌入其中。
美国商务部去年10月宣布，禁止中国的福建晋华集成电路有限公司(Fujian Jinhua Integrated Circuit)从美国公司购买关键部件，称这对国家安全“构成重大风险”。晋华集成电路是生产半导体的中国国有企业。
更重要的是，联邦政府试图阻止中国电信硬件出口巨头华为参与全球推出的新高速5G移动通信技术。与此同时，美国官员敦促盟友不要使用华为的设备，美国司法部已对华为公司提起诉讼，指控其窃取商业秘密和银行欺诈，导致公司的首席财务官在加拿大被捕。
对日益增长的问题采取毫无针对性的方法
专家们说，如果美国的做法看起来有点漫无目的，那是因为它确实如此。虽然情报机构十多年来一直在警告允许中国科技公司融入美国基础设施的潜在危险，但直到最近几年，这个问题才开始在整个联邦政府中变得紧迫起来。
刘易斯解释说: “三年前，也就是奥巴马政府的最后几
他说，政策制定者在认识到这个问题后，还不得不考虑到这样一个事实，暨在过去20年里，美国和中国的经济已经密不可分，因此采取行动是极其困难的。
刘易斯说:“有些中国无法达成的技术，只能从美国那里获得。美国从中国购买了很多技术，因为它们很便宜，所以我们没有意识到问题的严重性，所有这些东西交织在一起。”
同样的担忧也适用于全球，尤其是华为公司。华为的组件已经安装在全球各地，构成了全球数十个国家移动网络的骨干，其中包括美国最亲密的欧洲盟友。
一些专家说，美国对华为的态度表明，联邦政府在制定政策过程中几乎没有组织。
欧亚集团(Eurasia Group)全球科技政策事务主管、新美国基金会(New America Foundation)中国数字经济研究员特寥洛（Paul Triolo）表示：“在美国政府中，这种辩论没有逻辑可言，所以你会看到大家毫无头绪到处乱跑。”
他还说:“美国在这方面的政策在过去一年里迅速演变，但重点放在了安全方面，而不是放在‘我们现在怎么办？除此之外还有什么选择？’这样的问题上。”
压力下的华为
艾金·岗波律师事务所(Akin Gump)的律师凯文•沃尔夫(Kevin Wolf)于2010到2017年间在华盛顿担任商务部助理部长，负责出口管理。他估计美国政府正在考虑对华为采取至少七种当前、未决或潜在的行动，并且实施这些行动的权力掌握在美国大多数政府实体。
白宫可以发布一项行政命令，完全禁止华为进入美国市场，或者是国会通过一项法律，指示白宫采取类似行动。
商务部至少有两个备选方案正在考虑之中。它可能会实施严重的出口限制，使华为无法获得关键部件，或限制华为公司从美国公司获得关键技术的能力。
美国财政部、国防部和联邦通信委员会正在使其它可能采取的行动复杂化。
无论是哪一种，对于华为和与华为有业务往来的美国公司来说，都可能带来可怕的经济后果。（美国之音）
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