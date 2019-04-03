重拾用户信任·脸书要推广优质新闻

全球活跃用户超过20亿人的社交媒体龙头“脸书”的创办人兼首席执行员扎克伯格，周一提出对新闻内容的最新愿景，即为优质新闻设立“新闻标签”（news tab），同时可能会开始向新闻媒体支付刊登新闻内容的费用。
或支付新闻费用
综合法新社等媒体报道，扎克伯格在与欧洲最大报业集团、德国斯普林格主席德普夫纳讨论未来科技与社会的视频对话中，提出这一构想。
媒体分析指出，脸书和扎克伯格正在努力创造一种新途径，让优质新闻在脸书社交平台上广泛传播，这也会对平台上公众的对话交流产生积极影响。
近年来，脸书遭到了越来越多的舆论谴责，其中一个“罪状”就是对网络假新闻假信息缺乏监管，任由它们四处传播，导致对各国的选举，尤其是美国2016年的总统大选产生了负面影响。
料吸引10到15%用户
扎克伯格表示，他对打造一项脱离个人化动态消息（news feed）的产品甚感兴趣，产品服务对象将是希望看到专业媒体新闻的用户。
他说：“我们希望借此呈现高品质且值得信赖的消息……有很多人有取得更多消息的需求。”
他表示，他认为多达10到15%脸书用户会对专用的新闻标签有兴趣。
他指出，新闻标签设立方向之一将是用以补偿那些报道内容被选中的新闻机构。他说，新标签对用户是免费的。该公司不会雇佣记者制作新闻，但会聘请相关管理人员来保持产品质量。
扎克伯格重申，脸书不想成为“出版商”，这是一个长期以来一直避免被视为媒体公司的立场，但愿意成为该行业的合作伙伴。
他指出，这个新产品的细节仍在研究中，但他认为这可能有助于新闻机构努力向数码内容过渡。
拟与报社建直接关系
他认为，在单独的新闻显示里面能够让发布者有更好的表现机会。这比脸书目前的动态消息要好。他指出，脸书可与报社建立直接关系，以确保可以取得他们的新闻内容。
扎克伯格亦表示，脸书想要培育一种生态系统，在这个生态系统中，包括独立新闻在内的新闻新形式可以蓬勃发展。
全球消费电子品网站Engadget报道，脸书目标在今年稍后推出这项功能。
为了打击网络假新闻，脸书更加重视传统媒体的优质新闻。
去年底，脸书还推出了一个名为“Today In”的服务，就是向社交平台用户推出丰富的本地媒体报道的新闻。
监管不当内容 又怕遭批审查
脸书“教主”扎克伯格日前呼吁“全球协调”监管互联网，但令人怀疑互联网平台要如何在应付假消息和侮辱性内容问题的当儿又保障言论自由。
脸书追寻的是什么？
这家社媒巨头希望的是对内容制定单一一套条例，以避免在移除“仇恨言论”或不当内容方面与国家的条例相抵触，将责任踼给待确定的实体，以避免遭批审查。
扎克伯格在上周末发文称，“一个全球协调的架构”而非逐个国家的规则，“将确保在网络上人们能自由表达、企业家能自由创造的同时，保护我们的社会免受更广泛的伤害。”他宣称赞同使用欧盟倡议的《通用数据保护条例》（GDPR）作为共同框架，包括美国法规也应以其为基础。
最新建议显然超出了扎克伯格去年提出设立“最高法院”，裁决对内容审核问题的申诉。分析家指，脸书正热切地希望能避免成为内容上线或下线的最后仲裁者，因这将在每每有争议的时候把脸书置于两难境地。
韦斯特：盼推温和改革不影响广告
布鲁金斯研究所副所长兼科技创新中心创始主任韦斯特表示，扎克伯格了解公众对社媒和数码平台的深切关注。
他说：“他呼吁全球监管互联网之举是承认现实，但以不引人注目的方式引导规划。他希望推行温和的改革，不影响脸书的商业模式和危及广告收入。”
一个全球制度怎么运作？
各个国家的互联网条例有很大不同，在一些被视为含仇恨的言论在美国或其他地方受到保护。同样的，在世界不同地区私人用户数据如何采集和使用也有很大区别，其中欧盟的GDPR最严格。
教授：实施全球公约需耗10年
锡拉丘兹大学信息研究学院教授麦克奈特，逾10年来一些活动人士就在呼吁设立一个全球公约为网络内容设定条例。他认为，这些平台超越个别国家，因此是全球解决这问题的一个逻辑。
科技游说团体“民主与科技中心”主席奥康纳表示，如果一个互联网隐私法在美国通过，将会是一个良好的开端。她表示，目前美国在全球数据保护法的讨论方面薄弱，美国必须制定一个有意义和全面的措施，允许新科技蓬勃发展，同时确保个人的数码尊严受到保护。
持怀疑态度的人士则认为在美国等地要求更严厉监管互联网之下，脸书是在拖延时间。
美国帕森斯设计学院教授卡罗尔表示，在公众压力日益高涨和罚款与处罚罩顶之下，扎克伯格的言论并不令人意外。他说：“感觉像是缓和打击的一个良好策略。”
德部长质疑脸书改革意愿
由于纽西兰基督城导致50死枪击案，疑凶直播犯案过程，脸书并没有及时拦截及下架，导致外界质疑社交媒体监管。
德国司法部长巴利日前与“脸书”创办人扎克伯格在柏林会晤后，发表声明指，不满扎克伯格过去经常强调社会及民主责任，又声称要保障20亿用户私隐，但直至现在无任何举措，令外界失去信任。
德国多年来抱怨脸书允许极右团体和其他极端主义分子散播仇恨言论。
扎克伯格上周六呼吁政府应该更加积极介入互联网，促请更多国家仿效欧洲法规，保障用户私隐。
这家美国科技大企一直以来都抵抗政府的干预，但在监管的声音日益响亮之下改弦易辙，显然是为引导辩论。
在谈到私隐保护方面，扎克伯格称他支持更多国家采纳符合欧盟《通用数据保护条例》的规则。
但巴利与扎克伯格会晤后仍表不满。她批评扎克伯格合并旗下通讯平台，包括Instagram和Messenger的计划，指这一计划与早前的宣布背道而驰，且引发“非常严重的反托拉斯和数据保护课题”。
苹果推出付费新闻服务 对半分成美媒冷对
值得一提的是，扎克伯格提出向媒体付费之际，苹果公司刚刚在上周推出了付费新闻服务Apple News+，不过除了300多家杂志之外，美国报纸媒体大多数并不愿意和苹果展开合作，原因是苹果提出了一半的会员费分成，这让报纸媒体感到不满。
在与德普夫纳的讨论中，扎克伯格也藉机偷偷酸了苹果的AppleNews+“我们从一个非常不同的角度来看待这个问题，而不是像其他人一样将新闻视为他们想要最大化收入的方式。”
据报道，过去，脸书曾经和70多家新闻媒体合作，聚合他们的新闻，提供给脸书客户端的社交网络用户，但是绝大多数媒体后来取消了合作，因为没有实质性的经济收益。这在新闻界和脸书之间造成了信任危机。
大约1年前，媒体大亨梅铎对于脸书提出了抨击，认为让媒体赚取一点广告费远远不够，脸书应该学习传统有线电视网络公司的做法，即必须向媒体（电视台）支付授权费，才能够发行其内容。（星洲网）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost