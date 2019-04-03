台湾NCC主委请辞 业者：盼继任者健全5G产业环境

台湾NCC主委詹婷怡请辞，引发产业界高度关切。产业人士说，希望继任者能持续推动NCC既有任务，关注5G产业环境是否健全、5G标金与频率使用费合理化等议题。
因假新闻处理惹议，台湾国家通讯传播委员会（NCC）主委詹婷怡上周主动向行政院请辞，行政院长苏贞昌于今天下午核准。由于NCC肩负推动数位汇流相关法案与政策，主委一职异动，引发产业界高度关注。
行政院先前宣示2020年完成5G第一波释照，NCC也拼命赶进度，电信产业人士希望，NCC主委继任者不要为了达成任务而仓促进行5G释照，因为可能衍生行政作业与业者资金调度不及等担忧，如果流程出现瑕疵，甚至会造成业者和政府双输局面。
另一名业界人士私下透露，政府要在5G上有竞争力，不能只是把执照发出来，还要有国内ICT产业链的5G实力相配合，单方面鞭策电信业者快点开通5G，后头没有应用支撑，只是速度比较快，对企业市场和消费市场来说，都没有意义。
产业人士说，若5G抢在年底前释照完成，对规模大业者为难，对小业者更为难，且台湾5G进度没有落后，目前国外业者端出的5G仍属于5G商用实验网，与台湾业者的脚步一致，不必担忧落后的问题。
有电信业者表示，未来也将持续关注5G产业环境是否健全、5G标金与频率使用费合理化，电信业盼能与垂直场域业者创造更多的合作模式，期许不要因为频谱持有成本过高，阻碍电信业者跨产业合作机会。
此外，也有产业人士说，希望继任者能持续推动NCC既有任务，例如基础建设完善数位宽频环境、促进汇流发展下的智慧应用与网路服务、健全传播环境促进视听新媒体内容发展、汇流法制环境革新等。（中央社）
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