解放军越中线 美警告北京：勿对台使用武力或胁迫

中国解放军军机日前跨越海峡中线，美国今天再度警告北京不要对台湾使用「武力或胁迫」，并重申美国反对任何一方采取旨在改变现状的片面行动。
国务院发言人巴拉迪诺（Robert Palladino）告诉记者：「美国反对任何一方采取旨在改变现状的片面行动，包括任何和武力或胁迫有关的行动。」
他表示：「北京应该停止胁迫行动，与（台湾）民选政府对话。」
美国白宫国家安全顾问波顿1日推文说，中国的军事挑衅将无法赢得台湾任何民心，只会使各地珍惜民主的人们决心更加坚定。推文也说：「台湾关系法与我们的承诺更加清晰。」
美国国务院与国防部1日也分别声明表示，美国反对任何一方旨在改变现状的片面行动，包括诉诸武力或其他形式胁迫。北京试图片面改变台湾海峡现状的做法有害，不利于区域稳定，反而破坏数十年来和平、稳定与发展架构。
声明指出，依据台湾关系法，美方认为以任何非和平手段影响台湾的未来，包括抵制或禁运，都会受到美国严重的关切。
声明并重申，台湾是可信赖的伙伴、民主政治典范，也是世界一股良善的力量。美国敦促中国放弃对台湾人民安全、社会、经济制度的胁迫。
国务院还多了一段声明，呼吁北京应该停止胁迫行动，恢复与台湾民选政府对话。
中共解放军2架歼11战机台北时间3月31日上午11时越过台湾海峡中线，并进入台湾西南面空域，空军增派战机紧急升空拦截后，共军飞返中线以西。总统蔡英文表示，她不仅要提出严重的抗议，也要郑重地提醒北京当局，不要刻意挑衅、不要制造事端、不要试图破坏台海的现状。（中央社）
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