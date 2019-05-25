菲律宾人喊话发达国家:我们拒当富国的垃圾堆

台媒称，菲律宾与加拿大的“垃圾战”还没落幕，又传出在菲律宾东米萨米斯省发现7个货柜的澳大利亚废弃物。对此，绿色和平组织23日表示，东南亚和发展中国家拒绝成为富国的垃圾场。
台湾“中央社”网站5月23日援引菲律宾GMA新闻网报道称，最近在东米萨米斯省发现7个货柜的澳大利亚废弃物。受委托运送这批货柜的业者，是将51个货柜韩国垃圾送到菲律宾的同一家公司。
对此，绿色和平东南亚分部菲律宾办公室人员阿吉拉尔发布声明表示，将澳大利亚垃圾送到菲律宾令人无法接受、应受谴责且非常糟糕，“为什么我们必须一再提醒全世界‘我们不是垃圾场’？”
阿吉拉尔说，应不计一切代价停止将废弃物非法运送到发展中国家，“我们拒绝被当作富国的垃圾堆”。
她表示，这类废弃物进口丑闻可能不会就此终止，这就是为什么绿色和平组织持续呼吁马尼拉签署《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》，因为这可以防堵以“回收”为幌子，运送其他危险废弃物的漏洞。
报道称，《巴塞尔公约》目的是为禁止有害废弃物流入第三世界国家或地区。
阿吉拉尔说，不管能不能回收，垃圾就是垃圾，菲律宾应坚定拒绝垃圾进到境内。
她表示，对澳大利亚、韩国、加拿大和许多其他把东南亚视为“垃圾桶”的发达国家来说，现在就是减少废弃物的时机，“我们菲律宾人永远不会接受你们的垃圾”。
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