特朗普传因华为 将威胁限制与英共享情报

美国总统特朗普将于下周出访伦敦，将与英国首相文翠珊 (Theresa May) 讨论中国电讯设备商华为，以及建设第五代移动网络 (5G) 的问题。据报，特朗普将威胁限制与英国情报共享。





英国《金融时报》报道，特朗普计划于下周访问伦敦时，亲身表达如果英国政府容许华为参与建设 5G 移动网络，将威胁限制与英国分享情报。





报道引述美国白宫官员指，华为问题明显将在双方议程之内，特朗普准备好反对英国容许华为参与竞投建设 5G 网络，他将重申中国参与 5G 会令美国和英国在情报合作构成重大挑战的讯息。





文翠珊担任主席的英国国家安全委员会早前决定，禁止华为进入 5G 网络的所有核心部分，但允许其有限制地进入非核心部分。





另外，正出访英国的美国国家安全顾问博尔顿 (John Bolton) 指，英国可能尚未就允许华为有限制地参与其 5G 网络建设作出最终决定，他认为 5G 的核心与非核心部分之间的界线，其实不太明确。他强调，在容许华为参与美国的 5G 基础建设方面，只能接受“零风险水平”。





他又指，华为设备有后门程式，容许外国政府进入英国的电讯系统，美国不清楚英国政府对华为的最终立场，但反问英国是否准备好承受外国势力可以在任何时间读取英国电邮的危机。





被问及美国是否希望下一任英国领导人对华为采取更强硬的立场时，博尔顿表示，与伦敦方面的讨论仍在继续，但特朗普可能会在下周访英时提出这个问题。





此外，英国官员又透露，文翠珊亦可能与特朗普讨论，后者计划即将与俄罗斯总统普京会面的事宜。（信报）









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