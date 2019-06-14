英国告诫国内电信企业在华为问题上保持谨慎

英国文化、媒体和体育大臣赖特(Jeremy Wright)表示，英国电信企业在5G网络中使用中国华为的设备前应该显示出“应有的谨慎”，因为政府不能无视美国方面的警告。
英国发现自己陷入了美中两国的外交纷争当中，之前美国总统特朗普要求盟国不要使用华为的5G设备，担心这可能让中国有机会刺探敏感信息和数据。
由首相特雷莎·梅担任主席的英国国家安全委员会在4月同意，企业可以在5G网络的非核心部分有限制地使用华为设备，但这项决定之后因为美国的干预而搁浅。
不过，英国最大的移动电讯公司EE(BT.L)已经于5月份在六个城市推出了5G服务，所利用的现有网络中核心部分仍包含一些华为设备。
“因为这些决定是美国最近做出的，这意味着我们必须退后一步，在做出最终决定前仔细考虑一下，”英国数字、文化、媒体和体育大臣赖特(Jeremy Wright)表示。
“这对电信公司意味着什么呢？他们必须小心谨慎地做决定。如果完全禁止华为设备参与5G网络，那就是这个意思。”
**走钢丝**
在全球两个最强大的国家陷入争端之际，欧洲国家正在如走钢丝般小心行事，既承受着美国施加的对华为采取强硬立场的压力，又不希望与中国的贸易和外交关系恶化。
美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)和美国国家安全顾问博顿(John Bolton)最近几周都访问了英国，大谈华为威胁。
中国驻英国大使刘晓明周四发出警告称，如果英国5G网络建设不使用华为设备，“不仅对贸易，对投资也会造成不好的影响”。
“如果英国对华为关门，必将向其他中国企业释放非常糟糕和负面的信息。”刘晓明对BBC表示。
包括全球第二大电信运营商沃达丰(Vodafone)(VOD.L)在内的英国电信公司也警告称，如果完全禁用华为，不仅会导致英国推出5G网络的时间推迟，还会增加成本。(路透社)
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