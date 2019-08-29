美国新政策：境外出生美军子女不再自动获得美国籍

当地时间28日，美国公民及移民服务局公布一项新政策，境外出生的美军或政府雇员子女将不再自动获得美国国籍。这一新政将于十月开始实施。
据《纽约时报》报道，根据这项新政策，这些子女群体不会在出生时自动获得美国公民身份，而需要父母在他们满18岁之前进行申请。这项政策似乎是在针对那些长期不在美国居住的军人家庭。根据移民局说法，有一类子女将不受影响，即父母中有一人是美国公民，且在美国居住至少五年。
目前尚不清楚有多少家庭将受到影响。五角大楼一位发言人仅表示，这项政策影响面较小，但并未透露需要为子女申请公民身份的父母数量。美公民及移民服务局同样拒绝提供数据。
这项政策引发部分人的不满。一位退役陆军军官威尔·古德温说，“那些身着军装冒着生命危险的美国军人的子女将不再自动获得国籍”，这是美国政府采取的“令人憎恶和反爱国的立场”。
美国公民及移民服务局代理局长库奇内利一直是特朗普政府强硬移民政策的积极推动者。报道称，此次新政是库奇内利针对限制合法移民美国所进行的最新尝试。本月12日，他曾宣布一项针对合法移民的新规定，即是否依赖公共福利将被视为绿卡申请者的一项负面指标。
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