美媒：习近平可能探讨新的领导结构 19大不安排继任者
如今执政第3任期的普京拥有广泛的行政权力，并可能执政到2024年。
随着习近平的第一任期接近尾声，各方都非常关注他会为第二任期做出什么样的人事安排。按照以往的惯例，国家主席会在第2任期中将接班人安排在政治局常委中。
但是，匿名官员向《华尔街日报》透露，最近的中国领导层内部讨论表明，明年的政治局常务委员会“将不会任命继任者”。据报道称，这名官员经常与中国高层领导会见。
他也认为，习近平“在防止前辈过度干预方面非常坚决”。
报道指出，这些主张可能是习近平在明年十九大之前巩固自己权力的谈判筹码。但是，也有许多与中国领导人有交流或观察人士认为，这可能是一个强硬威权政治的新时代开端。
一名退休国际官员告诉《华尔街日报》说：“中国最强的领导人需要至少20年才能取得政治成果，习近平也会一样。”
习近平的支持者透露，他在党内仍然面临着抵抗。同时，为应对经济放缓和西方国家，他也面对着将领导结构进行现代化的需求。
中国的挑战包括将经济从债务刺激消费的模式中抽离、打破国企垄断以及环境治理。
《华尔街日报》指出，随着中国的经济增长开始放缓，习近平的权威巩固在短期内或许能够帮助确保一个政治稳定的环境；但这也可能推翻为了确保政府的灵活性和权力的有序转移、于1976年之后所实行的集体领导制度。
习近平因打击贪污腐败、动员军队索取领土主权、以及在全球范围内保护中国的利益，同时通过“一带一路”计划将东西方的基础设施联系起来，从而赢得了广泛的支持。
但是，报道指出，他的中央集权在其他领域并没有奏效。2013年，他在承诺允许市场发挥“决定性作用”之后，他的政府在去年的股市崩溃和货币贬值的处理上出现了失误。而今年，他又提倡政府在经济中应发挥更大的作用。
许多经济学家也认为， 习近平希望在2010年和2020年之间将GDP翻一番的目标，已取代了遏制国家财政支出和高额国债的努力。
报道指出，中国的精英们越来越担心，国家正在转向一种无法有效管理复杂经济的“刚性专制”。
新加坡李光耀公共政策学院的教授黄靖认为，习近平的困境是，他无法在没有权力的情况下完成事情。他说：“他认为需要施行中央集权，但是他也冒着破坏一些机制的风险，这些机制旨在防止一个非常强大的领导者成为独裁者。
据中国宪法规定，国家主席最多只能任两期。而党规也指出党政领导干部只能在同一职位上连任两期、在担任同一层次领导职务上只能累计达到15年。
但《华尔街日报》表示，有党内人士说，后者的规则不适用于常务委员会。另外也有人认为，习近平可以改变规则、或者转换职务，就像普京在2008年做的那样。
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