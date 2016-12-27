台湾渔民示威：“新加坡部队滚出去！”
“新加坡部队滚出去！”台湾新竹县新丰乡30多名渔民昨天到陆军装甲训练指挥部凤山连靶场管制哨前，抗议射击演训危害渔民安全和生计，更要求台湾代训的新加坡星光部队即期退出坑子口地区。军方人员则说，会将渔民意见呈报上级，并尽快与地方协商。
抗议演训打靶损农渔民权益
新竹县坑子口靶场权益促进会与新丰乡渔业文化发展协会24日在坡头渔港召开靶场权益座谈会，会中有乡民不满新加坡星光部队在坑子口靶场演训射击，造成渔民和农民权益受损，群情激愤，协会理事长方荣华与新丰坡头村长朱锦常昨天偕同三十多名乡民，到凤山连靶场管制哨前拉白布条抗议。
群众怒吼“鸭霸星光部队”、“还我渔业权益”，军方也派多名阿兵哥阻止乡民冲进铁栅栏，抗议持续约半小时。
怒批新加坡对台湾人不尊重
抗议者认为，星光部队在坑子口靶场演训造成的权益损害，乡亲长期隐忍，但新加坡今年对台湾极不友善，近日更拒绝退辅会主委李翔宙入境，欺负台湾人，为了国家的尊严，新丰乡民自发抗议新加坡，要求星光部队滚出台湾。
坑子口靶场权益促进会总干事郑进宅说，政府应以国家尊严及国民权益为第一优先，挺直腰杆，向新加坡提出严正抗议，并要求星光部队一并负起损害民众权益的赔偿责任，限期退出坑子口地区演训，以免横生纷争。（自由时报网站）
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