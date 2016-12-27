日称中国援助冲绳独立分子欲分裂日本
一个日本政府部门在年度报告中声称，中国的大学和智囊团正通过与冲绳的独立团体建立联系以达到“分裂日本民意”的目的。
综合媒体12月27日报道，日本公安调查厅的报告称，中国希望通过与冲绳独立激进分子加深联系，来动摇民意进而引发日本的分裂。该机构还在上周发布的报告里称日本必须对中国关于冲绳方面的活动加以关注。
彭博社报道称，中日两个亚洲最大的经济体对于台湾地区附近的钓鱼岛存在主权争议。中国官媒称中国应拒绝承认日本对于冲绳主要岛屿拥有主权，该岛在19世纪被日本吞并之前和中日两国都保持着联系。
随着140万人口的冲绳居民对于驻日美军基地的负担抱有不满，近年来冲绳与日本本土的关系日益紧张。即便如此，目前为止冲绳的独立运动仍难取进展。《琉球新报》2015年5月开展的一次民意调查显示，有三分之二的人支持保持现状，有21%的人称他们更想作为日本的一个自治区存在，而只有8%的人支持独立。
在与中国海军及海岸警卫队的关系紧张之际，日本正把防卫体系部署到冲绳的一些偏远岛屿上。日本海上自卫队12月25日称其检测到包括“辽宁”号航母在内的6艘中国军舰正驶向西太平洋，这是其第一次监测到“辽宁”号航母驶出东海进入太平洋。
日本情报组织还在报告里引用了中国官媒《环球时报》8月12日的一篇评论文章，该文章称中国应该使用旧称琉球来称呼冲绳诸岛，因为冲绳之名就相当于承认日本拥有冲绳主权。
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